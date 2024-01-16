Верховна Рада запроваджує акциз на нікотинові паучі

Нікотинові подушечки, як і сигарети, містять шкідливий нікотин і не можуть використовуватися людьми молодше 18 років

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Депутати Верховної Ради схвалили в цілому законопроєкт №10321-1 про приведення деяких норм у відповідність до Закону України "Про Митний тариф України" та уточнення окремих положень. Документ запроваджує акциз для нової категорії групи підакцизних товарів — нікотинових подушечок ("паучів"), повідомив ініціатор законопроєкту, голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Акциз на паучі принесе держбюджету додатково 300 млн грн на рік, запевняє Гетманцев.

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Нікотинові подушечки набирають популярності в Україні та створюють конкуренцію електронним сигаретам.

Нікотинові паучі мають форму невеликих мішечків, які кладуться до рота для швидкого всмоктування нікотину. Таким чином подушечки замінюють традиційне куріння, їх можна використовувати будь-де.

Паучі відрізняються від сигарет відсутністю смолистих речовин, що характеризує цей товар як безпечніший.

Але вони, як і цигарки, містять шкідливий нікотин, тому подушечки не можуть використовуватися людьми молодше 18 років.

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