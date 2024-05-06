Банковский указ Байдена серьезно усложнил России жизнь. Она ищет выхода в рублях – FT
Указ президента США Джо Байдена, позволивший применять вторичные санкции против иностранных банков, значительно усложнил перевод денег в Россию и из нее. Это заставило кредиторов отказываться от российских контрагентов, а самой России – искать выход в рублях, пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников и нескольких высокопоставленных российских финансистов.
Чтобы обойти наложенные ограничения, Россия вынуждена использовать широкую сеть посредников и растягивать цепочки переводов, даже если трансакции не имеют отношения к российскому военно-промышленному комплексу.
"С каждым месяцем это становится все труднее и труднее. Один месяц это доллары, следующий – евро; через шесть месяцев вы практически ничего не сможете сделать. Логической конечной точкой этого станет превращение России в Иран", — сказал высокопоставленный российский инвестор, имея в виду жесткие финансовые санкции против Тегерана.
FT указывает, что санкции уже вызвали падение объема торговли России с рядом партнеров, например Турцией и Китаем. По мнению источников газеты, это объясняется страхом банков перед отключением от финансовой системы, основанной на долларах, в случае попадания под санкции США.
"США действительно имеют рычаги влияния на финансовый сектор. Они могут увидеть, что вы делаете что-то не так, даже самый маленький банк, если он как-то связан с долларом. Так что это отпугивает людей", — сказала экономист Элина Рыбакова.
Высокопоставленный российский банкир и бывший руководитель нефтяной компании рассказал, что трейдеры, покупающие российскую нефть в Индии, начали проводить операции в рублях после того, как США заставили банки ОАЭ отказаться от расчетов в дирхамах. Он называет это "лазейкой для санкций". Иностранцы могут покупать рубли на Мосбирже для использования в расчетах с российскими контрагентами.
По его мнению, рубль станет основной валютой в операциях с южными соседями России, потому что "это единственный способ сделать так, чтобы [Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США] этого не заметило".
- В октябре 2023 года США впервые ввели санкции за обход price cap на нефть из России, а в декабре они начали наказывать санкциями не только судовладельцев, но и помогающих России трейдеров.