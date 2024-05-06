Банковский указ Байдена серьезно усложнил России жизнь. Она ищет выхода в рублях – FT

Фото: EPA

Указ президента США Джо Байдена, позволивший применять вторичные санкции против иностранных банков, значительно усложнил перевод денег в Россию и из нее. Это заставило кредиторов отказываться от российских контрагентов, а самой России – искать выход в рублях, пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников и нескольких высокопоставленных российских финансистов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Безусловно, цель состоит в том, чтобы значительно усложнить поступление этих денег, увеличить расходы для россиян и создать трение в системе. Сбои – важный результат", – сказала представительница американского Минфина Анна Моррис.



Чтобы обойти наложенные ограничения, Россия вынуждена использовать широкую сеть посредников и растягивать цепочки переводов, даже если трансакции не имеют отношения к российскому военно-промышленному комплексу.

"С каждым месяцем это становится все труднее и труднее. Один месяц это доллары, следующий – евро; через шесть месяцев вы практически ничего не сможете сделать. Логической конечной точкой этого станет превращение России в Иран", — сказал высокопоставленный российский инвестор, имея в виду жесткие финансовые санкции против Тегерана.

FT указывает, что санкции уже вызвали падение объема торговли России с рядом партнеров, например Турцией и Китаем. По мнению источников газеты, это объясняется страхом банков перед отключением от финансовой системы, основанной на долларах, в случае попадания под санкции США.

"США действительно имеют рычаги влияния на финансовый сектор. Они могут увидеть, что вы делаете что-то не так, даже самый маленький банк, если он как-то связан с долларом. Так что это отпугивает людей", — сказала экономист Элина Рыбакова.

Высокопоставленный российский банкир и бывший руководитель нефтяной компании рассказал, что трейдеры, покупающие российскую нефть в Индии, начали проводить операции в рублях после того, как США заставили банки ОАЭ отказаться от расчетов в дирхамах. Он называет это "лазейкой для санкций". Иностранцы могут покупать рубли на Мосбирже для использования в расчетах с российскими контрагентами.

По его мнению, рубль станет основной валютой в операциях с южными соседями России, потому что "это единственный способ сделать так, чтобы [Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США] этого не заметило".