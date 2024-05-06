В конце апреля Национальный банк отменил регистрацию участия ООО ФК "Элайенс" (действует под брендом Fondy) в платежных системах.

Регулятор объяснил, что получил от спецслужб документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

На эту компанию приходится более 20% рынка платежных систем Украины. LIGA.net обратилась в компанию с вопросами, ответы на которые получила по электронной почте от имени основательницы Fondy Валерии Вагоровской.

Ваша реакция на обвинения НБУ и какие будут дальнейшие действия?

Мы категорически не согласны с решением НБУ, считаем его несправедливым и необоснованным. Компания уже обратилась в СБУ с просьбой опубликовать доказательства того, что действия нашей компании могут представлять угрозу нацбезопасности. Мы точно знаем, что таких доказательств нет.

Нам нечего скрывать от Украины, наших клиентов и партнеров. Мы прошли самый сложный путь привлечения крупного международного инвестора, и сейчас государство в лице СБУ и руками регулятора по сути отменило ту часть инвестиций, которая должна была быть направлена в экономику Украины и должна была поддержать страну в самый сложный период войны. И предоставила бы четкий сигнал для многих инвесторов о действительно открытом и безопасном рынке для инвестирования, который готов для евроинтеграции.

К сожалению, мы стали объектом беспрецедентного давления на бизнес и нашу репутацию. И у нас нет другого выбора, кроме как защищаться всеми доступными законными способами. Компания открыта к диалогу и готова отвечать на вопросы и реагировать на замечания НБУ и СБУ, принимать рекомендации. Но сейчас с нами никто не разговаривает и никто не разговаривал до этого момента.

Как на решение регулятора реагируют клиенты, в частности, вип-клиенты, такие как сервис такси Uklon?

Компания имеет более 20 000 клиентов, отношения с которыми выстраивались годами. Для них ситуация довольно болезненная из-за полного непонимания, что дальше будет происходить, потому что мы всегда были надежным партнером для бизнеса.

Сейчас мы производим сверку расчетов со всеми мерчантами. Этот процесс требует времени. Продолжительность обработки информации обусловлена тем, что мы осуществляем одновременно сверку расчетов по очень большому количеству мерчантов. Но мы работаем активно над этим вопросом, и он для нас приоритетен. Клиентам причинило вред такое решение НБУ, потому что многие компании остановили свои платежи. Многие наши клиенты выражают поддержку нам и сочувствие из-за того, что на нас идет такое большое давление.

Соответствует ли действительности информация, что за январь-февраль 2024 года доля Fondy среди косвенных участников карточных платежных систем составляла 21,82% по количеству сделок и 9,35% по их сумме? В общей сложности на рынке небанковских платежных услуг "Элайенс" занимал около 2%.

Платежный сервис Fondy занимает третье место на рынке интернет-эквайринга в Украине. В настоящее время Fondy обслуживает около 20 000 интернет-торговцев. Доля Fondy среди косвенных участников карточных платежных систем MasterCard и Visa составляла 21,8% по количеству сделок и 9,35% по объему в январе-феврале 2024 года. В тот же период доля компании в общем объеме операций поставщиков платежных услуг колебалась на уровне около 2%.

Как реагирует рынок?

Устойчивое представление о надежности и стабильности платежных систем может быть подорвано. Это может отражаться в потере доверия к финансовым услугам и повлиять на решение использования сервиса финансовых компаний. Что, в свою очередь, повлияет на развитие открытого финансового рынка в FinTech. Кроме того, такие решения могут спровоцировать изменения в стратегиях бизнеса и финансовом планировании компаний, что может повлиять на их развитие и конкурентоспособность.

Также такое решение влияет на решение потенциальных международных инвесторов о целесообразности инвестирования в украинские компании. Относительно открытой конкуренции и защиты инвесторов.

Какие сложности в работе в условиях платежных ограничений, каковы риски?

Надо полностью пересмотреть модель работы. Наша компания всегда имела прямые договоры с клиентами, и сейчас это нужно будет изменить.

Каковы перспективы платежных систем?

Обвинения, направленные на платежные системы, могут оказать серьезное влияние на весь сектор электронных платежей и экономику страны в целом. Подобные обвинения могут нарушить доверие к платежным системам (платежным сервисам) как таковым и вызвать негативные реакции от пользователей, бизнес-партнеров и инвесторов.

Это может привести к снижению объемов электронных и онлайн-платежей, ограничениям доступа к финансовым услугам для бизнеса и потребителей, а также потере доверия к финансовой системе в целом. Бесспорно, это могло бы оказать негативное влияние на экономическое развитие страны, в частности, на инвестиционный климат, конкурентоспособность предприятий и общий уровень доверия к финансовым институтам.

Поэтому важно, чтобы регулятор и другие заинтересованные стороны действовали объективно и на основании достоверных доказательств, сохраняя баланс между защитой национальной безопасности и обеспечением прав бизнеса и потребителей.

Кого считаете конкурентами?

На данном этапе нашими главными конкурентами являются другие ведущие платежные системы на рынке Украины, такие как LiqPay, Payoneer, а также международные гиганты, например, PayPal и Stripe. Мы внимательно анализируем свои стратегии и услуги, чтобы оставаться конкурентоспособными и совершенствовать свои предложения для наших клиентов.