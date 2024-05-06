Наприкінці квітня Національний банк скасував реєстрацію участі ТОВ ФК "Елаєнс" (діє під брендом Fondy) у платіжних системах.

Регулятор пояснив, що отримав від спецслужб "документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України".

На цю компанію припадає понад 20% ринку платіжних систем України. LIGA.net звернулася до компанії із запитаннями, відповіді на які отримала електронною поштою від імені засновниці Fondy Валерії Вагоровської.

Ваша реакція на звинувачення НБУ та які будуть подальші дії?

Ми категорично не згодні з рішенням НБУ, вважаємо його несправедливим та необґрунтованим. Компанія вже звернулася до СБУ з проханням опублікувати докази того, що дії нашої компанії можуть бути загрозою нацбезпеці. Ми точно знаємо, що таких доказів немає.

Нам нема чого приховувати від України, від наших клієнтів та партнерів. Ми пройшли найскладніший шлях залучення великого міжнародного інвестора, і зараз держава в особі СБУ та руками регулятора, по суті, скасувала ту частину інвестицій, яка мала бути спрямована в економіку України й мала підтримати країну в найскладніший період війни. Та надала б чіткий сигнал для багатьох інвесторів про дійсно відкритий та безпечний ринок для інвестування, який готовий для євроінтеграції.

На жаль, ми стали об'єктом безпрецедентного тиску на бізнес і нашу репутацію. І ми не маємо іншого вибору, окрім як захищатися всіма доступними законними способами. Компанія відкрита до діалогу і готова відповідати на запитання та реагувати на зауваження від НБУ та СБУ, приймати рекомендації. Але зараз з нами ніхто не розмовляє і ніхто не розмовляв до цього моменту.

Як на рішення регулятора реагують клієнти, зокрема віп-клієнти, такі як сервіс таксі Uklon?

Компанія має понад 20 000 клієнтів, відносини з якими вибудовувалися роками. Для них ситуація є доволі болючою через повне нерозуміння, що далі буде відбуватися, тому що ми завжди були надійним партнером для бізнесу.

Зараз ми здійснюємо звірку розрахунків зі всіма мерчантами. Цей процес потребує часу. Тривалість обробки інформації обумовлена тим, що ми здійснюємо одночасно звірку розрахунків по дуже великій кількості мерчантів. Але ми працюємо активно над цим питанням, і воно є для нас пріоритетним. Клієнтам надало шкоду таке рішення НБУ, тому що багато компаній зупинили свої платежі. Багато наших клієнтів висловлює підтримку нам та співчуття через те, що на нас іде такий великий тиск.

Чи відповідає дійсності інформація, що за січень-лютий 2024 року частка Fondy серед непрямих учасників карткових платіжних систем становила 21,82% за кількістю операцій та 9,35% за їхньою сумою? У цілому на ринку небанківських платіжних послуг "Елаєнс" займав близько 2%.

Платіжний сервіс Fondy займає третє місце на ринку інтернет-еквайрингу в Україні. На цей час Fondy обслуговує близько 20 000 інтернет-торговців. Частка Fondy серед непрямих учасників карткових платіжних систем MasterCard та Visa становила 21,8% за кількістю операцій та 9,35% за обсягом у січні-лютому 2024 року. В той же період частка компанії в загальному обсязі операцій надавачів платіжних послуг коливалася на рівні близько 2%.

Як реагує ринок?

Стале уявлення про надійність та стабільність платіжних систем може бути підірване. Це може відображатися у втраті довіри до фінансових послуг і вплинути на рішення щодо використання сервісу фінансових компаній. Що, своєю чергою, вплине на розвиток відкритого фінансового ринку у FinTech. Крім того, такі рішення можуть спровокувати зміни в стратегіях бізнесу та фінансовому плануванні компаній, що може вплинути на їхній розвиток та конкурентоспроможність.

Також таке рішення впливає на рішення потенційних міжнародних інвесторів щодо доцільності інвестування в українські компанії. Щодо відкритої конкуренції та захисту інвесторів.

Які складнощі в роботі в умовах платіжних обмежень, які ризики?

Треба повністю передивитися модель роботи. Наша компанія завжди мала прямі договори з клієнтами, та зараз це треба буде змінити.

Які перспективи платіжних систем?

Звинувачення, спрямовані на платіжні системи, можуть мати серйозний вплив на весь сектор електронних платежів та економіку країни в цілому. Подібні обвинувачення можуть порушити довіру до платіжних систем (платіжних сервісів) як таких та викликати негативні реакції від користувачів, бізнес-партнерів та інвесторів.

Це може призвести до зниження обсягів електронних та онлайн-платежів, обмежень доступу до фінансових послуг для бізнесу та споживачів, а також втрати довіри до фінансової системи загалом. Безперечно, це могло б мати негативний вплив на економічний розвиток країни, зокрема на інвестиційний клімат, конкурентоспроможність підприємств та загальний рівень довіри до фінансових інститутів.

Тому важливо, щоб регулятор та інші зацікавлені сторони діяли об'єктивно та на підставі достовірних доказів, зберігаючи баланс між захистом національної безпеки та забезпеченням прав бізнесу та споживачів.

Кого вважаєте конкурентами?

На даному етапі нашими головними конкурентами є інші провідні платіжні системи на ринку України, такі як LiqPay, Payoneer, а також міжнародні гіганти, наприклад, PayPal та Stripe. Ми уважно аналізуємо їхні стратегії та послуги, щоб залишатися конкурентоспроможними та вдосконалювати свої пропозиції для наших клієнтів.