Городской голова Очакова во время войны купил квартиру в Испании

Городской голова Очакова Сергей Бычков. Фото - НикВести

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки незаконного обогащения городского головы Очакова Николаевской области на 12 млн грн и недостоверные сведения в декларациях за 2021 и 2022 годы более чем на 3 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

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НАПК не указывает фамилию чиновника, однако речь идет о Сергее Бычкове, который является городским головой Очакова с 2015 года.

В частности, установлено, что во время войны в 2022 году чиновник вместе с женой купили квартиру в Испании площадью 122,31 кв. м стоимостью более 5 млн грн. Кроме того, чиновник получил якобы от матери подарки в виде наличных денег более чем на 12 млн грн.

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Подаренные средства значительно превышают законные доходы матери, с 1998 года составлявшие всего чуть более 580 000 грн, отметили в НАПК. Доходы городского головы Очакова и его супруги из подтвержденных источников также не позволяли приобрести квартиру в Испании за счет собственных средств.

Кроме того, городской голова Очакова в декларации, среди прочего, отметил рост в отчетном периоде денежных активов на 2 млн грн, законность источников происхождения которых не подтвердил во время проверки.

Установлено также, что жена чиновника получила на свой банковский счет более 300 000 грн от физического лица-предпринимателя, который неоднократно выполнял работы и оказывал услуги Очаковскому городскому совету.

Эти средства были якобы получены на приобретение автомобиля для Очаковского городского совета. В ходе проверки информация не подтвердилась: указанные средства жена Бычкова потратила на собственные нужды, в частности, на приобретение одежды.

По результатам установленных фактов НАПК составило обоснованные выводы по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 УК (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию) и направило их в Национальную полицию Украины.