Мер Очакова під час війни купив квартиру в Іспанії. Ним зацікавилось НАЗК

Міський голова Очакова Сергій Бичков. Фото - НикВести

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення міського голови Очакова Миколаївської області на 12 млн грн та недостовірні відомості у деклараціях за 2021 та 2022 роки на понад 3 млн грн. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

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НАЗК не вказує прізвище чиновника, однак йдеться про Сергія Бичкова, який є міським головою Очакова з 2015 року.

Зокрема встановлено, що під час війни у 2022 році посадовець разом із дружиною купили квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн. Крім того, чиновник отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн.

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Подаровані кошти значно перевищують законні доходи матері, які з 1998 року становили лише трохи більше ніж 580 000 грн, зазначили у НАЗК. Доходи міського голови Очакова та його дружини із підтверджених джерел також не давали змоги придбати квартиру в Іспанії за власні кошти.

Крім того, міський голова Очакова у декларації, серед іншого, зазначив зростання у звітному періоді грошових активів на 2 млн грн, законність джерел походження яких не підтвердив під час перевірки.

Встановлено також, що дружина чиновника отримала на свій банківський рахунок понад 300 000 грн від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міської ради.

Ці кошти були отримані нібито на придбання автомобіля для Очаківської міської ради. Під час перевірки інформація не підтвердилася: зазначені кошти дружина Бичкова витратила на власні потреби, зокрема на придбання одягу.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення свідомо неправдивих відомостей до декларації) та направило їх до Національної поліції України.