Итоги торгов на межбанке

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В пятницу, 13 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,22/26,24, к закрытию котировки составили 26,235/26,245.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,22, максимальные – 26,235. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,24, максимальные – 26,245.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4213/0,4219, к закрытию котировки составили 0,4212/0,4217.

Торги по евро начались с котировок 30,5253/30,5459, к закрытию котировки составили 30,5427/30,5518.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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