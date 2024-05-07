Акции Shell подняли британский индекс FTSE 100 до исторического рекорда
Британский фондовый индекс FTSE 100 обновил рекорд во вторник, 7 мая. Этому способствовало заявление нефтяной компании Shell о планах продать некоторые активы в Малайзии, сообщило агентство Reuters.
Индекс "голубых фишек" FTSE 100 преодолел отметку 8300 пунктов и достиг рекордного уровня 8311,02 пункта.
Бумаги Shell подорожали на 1,5% после сообщения Reuters о том, что нефтегазовая корпорация ведет переговоры о продаже бизнеса автозаправочных станций в Малайзии Saudi Aramco. Накануне Shell объявила о намерении избавиться от ряда активов в ЮАР.
Акции Shell находятся в свободном обращении на фондовых биржах Амстердама (Euronext), Лондона и Нью-Йорка. Крупнейшим номинальным держателем акций (около 40%) является нидерландский трастовый фонд Nederlands Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV, входящий в бельгийскую финансовую компанию Euroclear[en].
Согласно последнему отчету о стратегии энергетического перехода, опубликованному в марте, Shell планирует отказаться от 1000 автозаправочных станций в 2024-2025 годах, поскольку энергетический гигант переориентируется на зарядные устройства для рынка электромобилей.
"Инвесторы явно одобряют такую реструктуризацию Shell, направленную на то, чтобы сосредоточиться на секторах, которые в будущем обеспечат стабильную и устойчивую выручку ", — сказала Сюзанна Стритер, руководитель отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown.
Рост потребительских расходов в Великобритании замедлился в апреле, показало исследование. В центре внимания инвесторов сейчас находится заседание Банка Англии, намеченное на четверг, 9 мая.
"Мы ожидаем, что центробанк снова не будет менять ставку, но данные розничных продаж показывают, что спрос может ослабнуть, поскольку высокая стоимость заимствований уже ощущается (в экономике)", — сказала Стритер.
В этом году инвесторы оценивают два понижения ставок Банком Англии, первое, вероятно, в августе. Эти ожидания подтолкнули доходность двухлетних и 10-летних британских государственных облигаций до самого низкого уровня за три недели.
- 19 апреля 2024 года активы сети АЗС Shell в Украине (49% доли ООО "Альянс Холдинг", управляющего автозаправочной компанией и принадлежавшей россиянину Эдуарду Худайнатову) перешли в управление Фонда госимущества. В компании Shell заявили, что "крайне разочарованы решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины".