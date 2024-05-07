Акції Shell підняли британський індекс FTSE 100 до історичного рекорду

Фото: EPA

Британський фондовий індекс FTSE 100 оновив рекорд у вівторок, 7 травня. Цьому сприяла заява нафтової компанії Shell про плани продати деякі активи в Малайзії, повідомило агентство Reuters.

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Індекс "блакитних фішок" FTSE 100 подолав позначку 8300 пунктів і досяг рекордного рівня 8311,02 пункту.

Папери Shell подорожчали на 1,5% після повідомлення Reuters про те, що нафтогазова корпорація веде переговори про продаж бізнесу автозаправних станцій у Малайзії компанії Saudi Aramco. Напередодні Shell оголосила про намір позбутися низки активів у ПАР.

Довідка Shell – транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Лондоні (Велика Британія), голландського та британського походження.



Акції Shell перебувають у вільному обігу на фондових біржах Амстердама (Euronext), Лондона та Нью-Йорка. Найбільшим номінальним власником акцій (близько 40%) є нідерландський трастовий фонд Nederlands Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV, який входить до бельгійської фінансової компанії Euroclear[en]. – транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Лондоні (Велика Британія), голландського та британського походження.Акції Shell перебувають у вільному обігу на фондових біржах Амстердама (Euronext), Лондона та Нью-Йорка. Найбільшим номінальним власником акцій (близько 40%) є нідерландський трастовий фонд Nederlands Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV, який входить до бельгійської фінансової компанії Euroclear[en].

Згідно з останнім звітом про стратегію енергетичного переходу, який опубліковано у березні, Shell планує відмовитися від 1000 автозаправних станцій у 2024-2025 роках, оскільки енергетичний гігант переорієнтовується на зарядні пристрої для ринку електромобілів.

"Інвестори явно схвалюють таку реструктуризацію Shell, спрямовану на те, щоб зосередитися на секторах, які в майбутньому забезпечать стабільний і стійкий виторг", – сказала Сюзанна Стрітер, керівниця відділу грошей і ринків у Hargreaves Lansdown.

Зростання споживчих витрат у Великій Британії сповільнилося у квітні, показало дослідження. У центрі уваги інвесторів зараз перебуває засідання Банку Англії, заплановане на четвер, 9 травня.

"Ми очікуємо, що центробанк знову не змінюватиме ставку, але дані роздрібних продажів показують, що попит може ослабнути, оскільки висока вартість запозичень уже відчувається (в економіці)", – сказала Стрітер.

Цього року інвестори оцінюють два зниження ставок Банком Англії, перше, ймовірно, у серпні. Ці очікування підштовхнули прибутковість дворічних і 10-річних британських державних облігацій до найнижчого рівня за більш ніж три тижні.