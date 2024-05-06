ЕС хочет запретить партиям финансирование из России: видит риск вмешательства в выборы

Фото: Википедия

Евросоюз рассматривает возможность включить в 14-й пакет санкций против РФ запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банку России – российского аналога SWIFT. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В рамках следующего пакета санкций ЕС предлагает запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам получать финансирование от России.

Читайте также: Евросоюз рассмотрит санкции против теневого флота России. Их требует Швеция

Стремление ограничить российское политическое финансирование ЕС происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу распространяемой Кремлем дезинформации, связанной с выборами в Европейский парламент в начале июня.

Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня 2024 года во всех 27 государствах Европейского Союза и определят состав и направление работы главного законодательного органа ЕС на следующие пять лет.

Кроме того, готовятся санкции против "Голоса Европы" — сайта, обвиняемого в распространении пророссийской дезинформации, а также "Российской газеты", РИА Новости и "Известий".

Также планируют ввести запрет на импорт российского гелия, усилить ограничения на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов и запретить доступ к портам ЕС примерно 11 судам, подозреваемым в содействии РФ.

Кроме того, предложенный пакет предусматривает ряд санкций против Беларуси за ее роль в войне против Украины, включая запрет на импорт навигационных технологий и предметов роскоши, экспорт сырой нефти и алмазов, а также любые операции, которые могли бы повысить промышленный потенциал Беларуси.

Что касается энергетики, то ЕС предложит запретить услуги по перегрузке сжиженного газа из России, предназначенного для третьих стран, а также запретит обслуживание российских проектов LNG в Арктике.

14-й пакет европейских санкций должен быть принят весной этого года.