ЕС хочет запретить партиям финансирование из России: видит риск вмешательства в выборы
Евросоюз рассматривает возможность включить в 14-й пакет санкций против РФ запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банку России – российского аналога SWIFT. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
В рамках следующего пакета санкций ЕС предлагает запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам получать финансирование от России.
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Стремление ограничить российское политическое финансирование ЕС происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу распространяемой Кремлем дезинформации, связанной с выборами в Европейский парламент в начале июня.
Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня 2024 года во всех 27 государствах Европейского Союза и определят состав и направление работы главного законодательного органа ЕС на следующие пять лет.
Кроме того, готовятся санкции против "Голоса Европы" — сайта, обвиняемого в распространении пророссийской дезинформации, а также "Российской газеты", РИА Новости и "Известий".
Также планируют ввести запрет на импорт российского гелия, усилить ограничения на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов и запретить доступ к портам ЕС примерно 11 судам, подозреваемым в содействии РФ.
Кроме того, предложенный пакет предусматривает ряд санкций против Беларуси за ее роль в войне против Украины, включая запрет на импорт навигационных технологий и предметов роскоши, экспорт сырой нефти и алмазов, а также любые операции, которые могли бы повысить промышленный потенциал Беларуси.
Что касается энергетики, то ЕС предложит запретить услуги по перегрузке сжиженного газа из России, предназначенного для третьих стран, а также запретит обслуживание российских проектов LNG в Арктике.
14-й пакет европейских санкций должен быть принят весной этого года.
- 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций Совет Европейского Союза утвердил в феврале 2024 года – ко второй годовщине со дня полномасштабного вторжения России в Украину.
- 23 февраля, в канун второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, США ввели санкции против Совкомфлота. После этого стало известно, что Россия массово переводит свои нефтяные танкеры под флаг Габона.