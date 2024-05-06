ЄС хоче заборонити партіям фінансування з Росії: бачить ризик втручання у вибори

Фото: Вікіпедія

Євросоюз розглядає можливість включити до 14-го пакета санкцій проти РФ заборону на використання системи передання фінансових повідомлень (СПФП) Банку Росії – російського аналога SWIFT. Про це з посиланням на джерела повідомило агентство Bloomberg.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

У межах наступного пакета санкцій ЄС також пропонує заборонити політичним партіям, аналітичним центрам та іншим групам отримувати фінансування від Росії.

Читайте також: Євросоюз розгляне санкції проти тіньового флоту Росії. Їх вимагає Швеція

Прагнення обмежити російське політичне фінансування ЄС відбувається на тлі стурбованості, що зростає, з приводу поширюваної Кремлем дезінформації, пов’язаної з виборами до Європейського парламенту на початку червня.

Вибори до Європейського парламенту відбудуться 6-9 червня 2024 року у всіх 27 державах Європейського Союзу та визначать склад і напрямок роботи головного законодавчого органу ЄС на наступні п’ять років.

Крім того, готуються санкції проти "Голосу Європи" — сайту, який звинувачують у поширенні проросійської дезінформації, а також "Российской газеты", РИА Новости та "Известий".

Також планують запровадити заборону на імпорт російського гелію, посилити обмеження на експорт марганцевої руди та інших рідкісноземельних компонентів, і заборонити доступ до портів ЄС приблизно 11 суднам, підозрюваним у сприянні РФ.

Крім того, запропонований пакет містить низку санкцій проти Білорусі за її роль у війні проти України, включно із забороною на імпорт навігаційних технологій і предметів розкоші, експортом сирої нафти та алмазів, а також будь-якими операціями, які могли б підвищити промисловий потенціал Білорусі.

Що стосується енергетики, то ЄС запропонує заборонити послуги з перевантаження зрідженого газу з Росії, призначеного для третіх країн, а також заборонить обслуговування російських LNG-проектів в Арктиці.

14-й пакет європейських санкцій має бути ухвалений навесні цього року.