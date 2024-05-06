ЄС хоче заборонити партіям фінансування з Росії: бачить ризик втручання у вибори
Євросоюз розглядає можливість включити до 14-го пакета санкцій проти РФ заборону на використання системи передання фінансових повідомлень (СПФП) Банку Росії – російського аналога SWIFT. Про це з посиланням на джерела повідомило агентство Bloomberg.
У межах наступного пакета санкцій ЄС також пропонує заборонити політичним партіям, аналітичним центрам та іншим групам отримувати фінансування від Росії.
Читайте також: Євросоюз розгляне санкції проти тіньового флоту Росії. Їх вимагає Швеція
Прагнення обмежити російське політичне фінансування ЄС відбувається на тлі стурбованості, що зростає, з приводу поширюваної Кремлем дезінформації, пов’язаної з виборами до Європейського парламенту на початку червня.
Вибори до Європейського парламенту відбудуться 6-9 червня 2024 року у всіх 27 державах Європейського Союзу та визначать склад і напрямок роботи головного законодавчого органу ЄС на наступні п’ять років.
Крім того, готуються санкції проти "Голосу Європи" — сайту, який звинувачують у поширенні проросійської дезінформації, а також "Российской газеты", РИА Новости та "Известий".
Також планують запровадити заборону на імпорт російського гелію, посилити обмеження на експорт марганцевої руди та інших рідкісноземельних компонентів, і заборонити доступ до портів ЄС приблизно 11 суднам, підозрюваним у сприянні РФ.
Крім того, запропонований пакет містить низку санкцій проти Білорусі за її роль у війні проти України, включно із забороною на імпорт навігаційних технологій і предметів розкоші, експортом сирої нафти та алмазів, а також будь-якими операціями, які могли б підвищити промисловий потенціал Білорусі.
Що стосується енергетики, то ЄС запропонує заборонити послуги з перевантаження зрідженого газу з Росії, призначеного для третіх країн, а також заборонить обслуговування російських LNG-проектів в Арктиці.
14-й пакет європейських санкцій має бути ухвалений навесні цього року.
- 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій Рада Європейського Союзу затвердила в лютому 2024 року — до другої річниці від дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 23 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, США ввели санкції проти Совкомфлоту. Після цього стало відомо, що Росія масово переводить свої нафтові танкери під прапор Габону.