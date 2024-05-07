Суд в России разрешил арестовать активы JPMorgan и Commerzbank
Московский суд санкционировал арест российских активов на 12,4 млн евро ($13,3 млн), принадлежащих европейской дочерней компании JPMorgan и немецкому банку Commerzbank. Об этом сообщает агентство Reuters.
Суд вынес решение в пользу иска российского Транскапиталбанка, который попал под западные санкции после вторжения России в Украину в 2022 году.
Решение суда "мотивировано тем, что 20 апреля 2022 года в отношении истца были введены санкции Минфина США", — цитирует агентство выдержку из текста решения суда.
Россия активно захватывает активы иностранных компаний или заставляет уходящие компании продавать их с огромными скидками в ответ на западные санкции.
Уже около 1000 западных компаний покинули Россию.
При этом, согласно анализу Йельской школы менеджмента, сотни компаний, в том числе французский ритейлер Auchan и Benetton, все еще работают в РФ или приостановили деятельность.
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