Суд в России разрешил арестовать активы JPMorgan и Commerzbank

Арестовать активы требовал российский Транскапиталбанк, против которого введены санкции в 2022 году

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Московский суд санкционировал арест российских активов на 12,4 млн евро ($13,3 млн), принадлежащих европейской дочерней компании JPMorgan и немецкому банку Commerzbank. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд вынес решение в пользу иска российского Транскапиталбанка, который попал под западные санкции после вторжения России в Украину в 2022 году.

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Решение суда "мотивировано тем, что 20 апреля 2022 года в отношении истца были введены санкции Минфина США", — цитирует агентство выдержку из текста решения суда.

Россия активно захватывает активы иностранных компаний или заставляет уходящие компании продавать их с огромными скидками в ответ на западные санкции.

Уже около 1000 западных компаний покинули Россию.

При этом, согласно анализу Йельской школы менеджмента, сотни компаний, в том числе французский ритейлер Auchan и Benetton, все еще работают в РФ или приостановили деятельность.

15 апреля 2024 года из России ушла сестринская компания Auchan: сам ритейлер остается.

4 мая крупнейшая в мире контейнерная компания Maersk возобновила ликвидацию "дочки" в России.

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