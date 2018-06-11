Межбанк закрылся котировками доллара 26,095/26,115

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:00

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В понедельник, 11 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,16/26,19, к закрытию котировки составили 26,095/26,115.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,082, максимальные – 26,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,085, максимальные – 26,19.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4196/0,4202, к закрытию котировки составили 0,4174/0,4179.

Торги по евро начались с котировок 30,8950/30,9356, к закрытию котировки составили 30,7608/30,7896.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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