Межбанк закрылся котировками доллара 26,175/26,20

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В понедельник, 25 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,16/26,20, к закрытию котировки составили 26,175/26,20.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,16, максимальные – 26,175. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,18, максимальные – 26,20.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4128/0,4141, к закрытию котировки составили 0,4155/0,4163.

Торги по евро начались с котировок 30,4176/30,4732, к закрытию котировки составили 30,5697/30,5963.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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