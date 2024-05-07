Кабмин отменил ограничение импортных расчетов для бизнеса
Кабинет министров отменил постановление об ограничении расчетов по импортным операциям, введенное одним из первых решений в самом начале полномасштабной войны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 7 мая.
Теперь Кабинет министров признал постановлене №153 "Об отдельных вопросах по обеспечению осуществления импорта" от 24 февраля 2022 года (ранее известное как постановление о перечне товаров критического импорта) утратившим силу с целью создания благоприятных условий для осуществления импорта товаров и обеспечения потребностей национальных предприятий в условиях военной агрессии России.
Отмененное постановление №153 в последней редакции содержало перечень услуг, работ, прав интеллектуальной собственности, других неимущественных прав, импорт которых Национальный банк должен был разрешать.
"Мы отменяем постановление Кабинета министров №153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг. Такая либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей — выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт, создавать новые проекты и новые рабочие места в Украине", — сказал Шмыгаль.
Решение связано со смягчением валютных ограничений для бизнеса, о котором объявил Национальный банк в конце прошлой недели.
- С 4 мая в Украине отменили все валютные ограничения для импорта работ и услуг, а потому НБУ обратился к правительству с предложением отменить постановление №153, которое, учитывая изменения, утратило актуальность.