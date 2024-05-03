"Крупнейший с начала войны". НБУ объявил новый пакет смягчения валютных ограничений

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Национальный банк вечером пятницы, 3 мая, объявил новый пакет смягчения валютных ограничений для предприятий. Этот пакет валютной либерализации – самый большой с начала полномасштабной войны, говорится на сайте регулятора.

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Целью этих изменений является улучшение условий ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода отечественного бизнеса на новые рынки, а также поддержка восстановления экономики и содействие притоку новых инвестиций в страну.

"Как и анонсировали, продолжаем валютную либерализацию. И делаем очень ощутимый шаг. Сегодня Правление НБУ согласовало самый большой с начала полномасштабной войны пакет смягчения валютных ограничений", – прокомментировал изменения в валютной политике глава Нацбанка Андрей Пышный.

Изменения будут касаться нескольких направлений.

1. Отменяются все ограничения для импорта работ и услуг

Бизнес сможет покупать и переводить иностранную валюту за границу для проведения операций по импорту работ и услуг. НБУ обратится к правительству с предложением отменить постановление Кабмина №153 от 24 февраля 2022 года, которое с учетом изменений будет уже неактуально.

2. Бизнес получает возможность репатриировать "новые" дивиденды

Предприятия смогут репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленным по результатам деятельности за период, начинающийся с 1 января 2024 года. Это смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала.

3. Предоставляется возможность переводить средства за границу по лизингу/аренде

Юрлица и физлица-предприниматели смогут переводить средства за границу по лизингу/аренде без дополнительных ограничений по предмету лизинга/аренды, а также даты заключение договора. Ранее такое разрешение распространялось только на лизинг/аренду транспортных средств.

4. Смягчаются ограничения в части погашения "новых" внешних кредитов

НБУ упрощает условия для покупки валюты резидентами с целью обслуживания и возврата "новых" внешних кредитов, средства по которым поступают в иностранной валюте из-за границы после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках.

Так, с трех до одного года уменьшается минимальный срок пользования "новым" кредитом, по достижению которого разрешается покупать иностранную валюту для погашения такого кредита. Соответственно, запрет покупать валюту для погашения новых кредитов будет применяться исключительно для погашения краткосрочных кредитов сроком до одного года.

Также бизнес сможет покупать иностранную валюту для уплаты процентов по новым кредитам, независимо от срока пользования кредитом.

5. Предоставляется возможность погашать проценты по "старым" внешним кредитам

Резиденты-заемщики смогут перечислять средства за границу для оплаты процентных платежей по "старым" внешним кредитам, которые, в соответствии с условиями кредитного договора, подлежат уплате в период с 24 февраля 2022 года.

Теперь бизнес сможет производить плановые процентные платежи. А также – постепенно погашать накопленную просрочку по процентным платежам, сформированную с 24 февраля 2022 года по 1 мая 2024 года, с ограничением суммы по одному договору в размере 1 млн евро в эквиваленте за квартал.

Также предусмотрены дополнительные условия для проведения таких операций, поэтому подробно ознакомьтесь с их перечнем в релизе и соответствующем постановлении.

6. Смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний

Представительства международных карточных платежных систем и иностранных авиакомпаний смогут покупать и переводить иностранную валюту за границу на счет нерезидента – юридического лица, интересы которых они представляют в Украине. Также предусмотрен ежемесячный лимит – 5 млн евро в эквиваленте.

Подавляющее большинство изменений вступает в силу 4 мая 2024 года. Только возможность репатриировать "новые" дивиденды заработает с 13 мая 2024 года.

Все эти изменения уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, предусматривающем сохранение международных резервов этого и следующего года на уровне, близком к текущему ($43-44 млрд).