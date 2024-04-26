Нацбанк снизил тарифы на выдачу наличных денег

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Национальный банк обновил тарифы на услуги по кассовому обслуживанию с целью улучшения качества наличных денег в обращении и обеспечения их разменности во время наличных расчетов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Для банков, инкассаторских компаний и компаний по обработке наличных регулятор установил следующие тарифы за услуги:

по выдаче наличных в гривне:

→ 0,2% от суммы выданной наличности – на разменные, оборотные монеты, банкноты низших номиналов 20, 50, 100, 200 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,4%);

→ 0,4% от суммы выданных наличных – банкноты высших номиналов 500 и 1000 гривен (остался без изменений);

по сдаче применимых к обращению разменных и оборотных монет и пригодных к обращению банкнот образцов 2014 года и следующих лет выпуска:

→ 0,15% от суммы сданных наличных – на разменные, оборотные монеты, банкноты низших номиналов 20, 50, 100 и 200 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,25%);

→ 0,1% от суммы сданных наличных – на банкноты высших номиналов 500 и 1000 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,25%);

по сдаче пригодных к обращению банкнот образцов 2003-2007 годов номиналами 50, 200 и 500 гривен (включая неотсортированные) – нулевой (бесплатный) тариф (ранее действовал тариф на уровне 0,25%).

Эти изменения вступают в силу с 1 июля 2024 года.

Кроме того, НБУ пересмотрел действующие и ввел новые тарифы за услуги регистрации и лицензирования небанковских учреждений. Они будут действовать с 1 мая 2024 года.

За 2023 год находящаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 48,3 млрд грн до 764,4 млрд грн, хотя номинальное количество банкнот одновременно уменьшилось. Это связано со значительным увеличением в обращении банкнот наибольшего номинала в 1000 грн, объясняли в НБУ.

На одного жителя Украины на начало этого года приходилось 66 банкнот и 177 монет (на 1 января 2023 – 71 и 169 шт. соответственно).