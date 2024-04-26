Нацбанк знизив тарифи на видачу готівки

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Національний банк оновив тарифи на послуги з касового обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Для банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки регулятор установив такі тарифи за послуги:

з видачі готівки у гривні:

→ 0,2% від суми виданої готівки – на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100, 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,4%);

→ 0,4% від суми виданої готівки – банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (залишився без змін);

зі здавання придатних до обігу розмінних та обігових монет та придатних до обігу банкнот зразків 2014 року та наступних років випуску:

→ 0,15% від суми зданої готівки – на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100 та 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

→ 0,1% від суми зданої готівки – на банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

зі здавання придатних до обігу банкнот зразків 2003-2007 років номіналами 50, 200 та 500 гривень (включно з невідсортованими) – нульовий (безплатний) тариф (раніше діяв тариф на рівні 0,25%).

Ці зміни набирають чинності з 1 липня 2024 року.

Крім того, НБУ переглянув чинні та запровадив нові тарифи за послуги з реєстрації та ліцензування небанківських установ. Вони діятимуть з 1 травня 2024 року.

За 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 48,3 млрд грн до 764,4 млрд грн, хоча номінальна кількість банкнот водночас зменшилася. Це пов'язано зі значним збільшенням в обігу банкнот найбільшого номіналу 1000 грн, пояснювали у НБУ.

На одного жителя України на початок цього року припадало 66 банкнот і 177 монет (на 1 січня 2023 року – 71 та 169 шт. відповідно).