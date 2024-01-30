Менше дрібних банкнот, але більше "тисяч": як змінилась структура готівки за рік
За 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 48,3 млрд грн до 764,4 млрд грн, хоча номінальна кількість банкнот водночас зменшилася, йдеться у повідомленні Національного банку.
Це пов'язано зі значним збільшенням в обігу банкнот найбільшого номіналу 1000 грн. Якщо рік тому було лише 148,4 млн таких банкнот, то тепер – уже 240,8 млн. "Тисяча" уже входить до четвірки найпопулярніших банкнот.
Найбільше в обігу, як і рік тому, "п'ятисоток" – 769,5 млн штук.
Значно скоротилася кількість "двохсоток" – з 695,4 млн до 517,0 млн штук. Але вони досі на другому місці за популярністю.
На третьому місці – банкнота номіналом 1 грн, яку поступово виводять з обігу. Проте досі на руках майже 367 млн таких банкнот.
Серед монет найпопулярнішою залишається монета номіналом 10 копійок – їх в обігу понад 4 млрд одиниць.
Майже половина монет в обігу – це 1 копійка, 2 копійки, 5 копійок і 25 копійок, які більше не приймають для платежів.
Найбільший темп приросту у 2023 році припадає на монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 54,2% порівняно з початком 2023 року. Також значно зросла кількість обігових монет номіналами 5, 2 та 1 гривня – на 42,5%, 15,5% та 8,4% відповідно.
На одного жителя України на початок цього року припадало 66 банкнот і 177 монет (на 1 січня 2023 року – 71 та 169 шт. відповідно).
- 30 вересня 2023 року мав закінчитися термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, але НБУ продовжив його до кінця війни.
- Зараз в Україні залишаються в обігу монети номіналом 10 і 50 копійок, а також "білі" монети номіналом 1, 2, 5, 10 грн. "Жовті" монети номіналом 1 грн також мають приймати для розрахунку, але їх поступово виводять з обігу.
- Банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 грн в обігу поступово замінюють монетами.
- Решта грошей – 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 грн – залишаються як банкноти.