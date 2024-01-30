Менше дрібних банкнот, але більше "тисяч": як змінилась структура готівки за рік

В Україні за рік стало менше банкнот, але сума готівки водночас збільшилась через друкування нових "тисяч"

Фото: НБУ / Flickr

За 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 48,3 млрд грн до 764,4 млрд грн, хоча номінальна кількість банкнот водночас зменшилася, йдеться у повідомленні Національного банку.

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Це пов'язано зі значним збільшенням в обігу банкнот найбільшого номіналу 1000 грн. Якщо рік тому було лише 148,4 млн таких банкнот, то тепер – уже 240,8 млн. "Тисяча" уже входить до четвірки найпопулярніших банкнот.

Найбільше в обігу, як і рік тому, "п'ятисоток" – 769,5 млн штук.

Значно скоротилася кількість "двохсоток" – з 695,4 млн до 517,0 млн штук. Але вони досі на другому місці за популярністю.

На третьому місці – банкнота номіналом 1 грн, яку поступово виводять з обігу. Проте досі на руках майже 367 млн таких банкнот.

Джерело: НБУ

Серед монет найпопулярнішою залишається монета номіналом 10 копійок – їх в обігу понад 4 млрд одиниць.

Майже половина монет в обігу – це 1 копійка, 2 копійки, 5 копійок і 25 копійок, які більше не приймають для платежів.

Найбільший темп приросту у 2023 році припадає на монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 54,2% порівняно з початком 2023 року. Також значно зросла кількість обігових монет номіналами 5, 2 та 1 гривня – на 42,5%, 15,5% та 8,4% відповідно.

Джерело: НБУ

На одного жителя України на початок цього року припадало 66 банкнот і 177 монет (на 1 січня 2023 року – 71 та 169 шт. відповідно).