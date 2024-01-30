Меньше мелких банкнот, но больше "тысяч": как изменилась структура наличных денег за год

В Украине за год стало меньше банкнот, но сумма наличных при этом увеличилась из-за печати новых "тысяч"

Фото: НБУ / Flickr

За 2023 год находящаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 48,3 млрд грн до 764,4 млрд грн, хотя номинальное количество банкнот при этом уменьшилось, говорится в сообщении Национального банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Это связано со значительным увеличением в обращении банкнот самого большого номинала в 1000 грн. Если год назад было всего 148,4 млн таких банкнот, то теперь уже 240,8 млн. "Тысяча" уже входит в четверку самых популярных банкнот.

Больше всего в обращении, как и год назад, "пятисоток" – 769,5 млн штук.

Значительно сократилось количество "двухсоток" – с 695,4 млн до 517,0 млн штук. Но они все еще на втором месте по популярности.

На третьем месте – банкнота номиналом 1 грн, которую постепенно выводят из обращения. Однако до сих пор на руках находится около 367 млн таких банкнот.

Источник: НБУ

Среди монет самой популярной остается монета номиналом 10 копеек – их в обращении более 4 млрд единиц.

Почти половина монет в обращении – это 1 копейка, 2 копейки, 5 копеек и 25 копеек, которые больше не принимаются для платежей.

Наибольший темп прироста в 2023 году приходится на монеты номиналом в 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 54,2% по сравнению с началом 2023 года. Также значительно выросло количество оборотных монет номиналами 5, 2 и 1 гривня – на 42,5%, 15,5% и 8,4% соответственно.

Источник: НБУ

На одного жителя Украины на начало этого года приходилось 66 банкнот и 177 монет (на 1 января 2023 – 71 и 169 шт. соответственно).