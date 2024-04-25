Нацбанк анонсировал смягчение валютных ограничений "в ближайшие недели"

НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации. Они уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе

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Национальный банк анонсировал дальнейшие шаги по валютной либерализации в ближайшие недели. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в четверг, 25 апреля.



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"Учитывая достаточно комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидания дальнейшего поступления международной помощи, НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели", – говорится в сообщении.

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Соответствующие шаги будут согласовываться со Стратегией по смягчению валютных ограничений, переходу к большей гибкости обменного курса и возвращению к инфляционному таргетированию.

"Эти шаги уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, предусматривающем сохранение международных резервов этого и следующего года на уровне, близком к текущему", - добавили в НБУ.

25 апреля Национальный банк решил снизить учетную ставку на один процентный пункт до 13,5%. Решение связано с возобновлением финансовой помощи со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов и ослаблением ценового давления.

Вместе с понижением учетной ставки уменьшаются другие ставки: по депозитным сертификатам овернайт – с 14,5% до 13,5%, по трехмесячным депозитным сертификатам – с 17,5% до 16,5%, по кредитам рефинансирования – с 19,5% до 17,5%.

Нацбанк не исключает, что понижение учетной ставки продолжится: базовый сценарий предполагает 13% на конец года.

Смягчение процентной политики и планируемые шаги по валютной либерализации не должны создавать дополнительных угроз для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка.