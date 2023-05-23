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"Ми не прив’язані до календаря". Голова НБУ про перспективи скасування валютних обмежень

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 16:34
Андрій Пишний (Фото - НБУ)

Голова Національного банку Андрій Пишний розповів про перспективи скасування валютних обмежень. Зараз регулятор зосереджений на створенні передумов, щоб поступово повертатися до ринкових засад курсоутворення, сказав Пишний в ефірі телеканалу "Рада".

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"Ми не прив’язані до календаря подій, ми прив’язані до створення необхідних передумов", – наголосив голова НБУ.

Поверненню до ринкового курсу нині, зокрема, сприяє зниження інфляції та зростання привабливості гривневих заощаджень.

"Інфляція у квітні сповільнилася нижче 18%. Банки пропонують практично таку саму ставку за депозитами. Це дає змогу відчувати впевненість, що ваші заощадження не знецінюються, і вам не треба в момент, коли НБУ зніме адміністративні обмеження, витягувати свою гривню і бігти на готівковий валютний ринок для того, щоб її конвертувати. Навіщо? Адже вона працює", – пояснив Пишний.

Нацбанк відмовився від гнучкого валютного курсу заради контролю за інфляцією. Фіксація офіційного обмінного курсу й введення жорстких адмінобмежень з початку повномасштабного вторгнення дали змогу уникнути відпливу капіталу, взяти інфляцію під контроль і забезпечити ресурсами потреби України, пов’язані з обороною.

Це також уможливило збереження золотовалютних резервів на прийнятному рівні й згодом, завдяки міжнародній фінансовій допомозі, наповнювати їх. Станом на початок травня міжнародні резерви України перебувають на історичному максимумі за 11 останніх років – майже $36 млрд.

Він також відзначив стабільну ситуацію на валютному ринку.

"У серпні 2022 року різниця між офіційним обмінним курсом і готівковим була майже 25%. Яка зараз? 2%. Ми прибрали з ринку схеми, які генерували "темний попит". Зокрема, ми привели у відповідність умови функціонування грального бізнесу, який формував абсолютно непродуктивний попит на валюту", – зазначив голова НБУ.

Пишний додав, що НБУ насамперед переглядатиме ті обмеження, пом’якшення яких дасть змогу забезпечити приплив капіталу в країну. Максимальний режим сприяння матимуть нові кредити й інвестиції.

Віра Касіян
НБУвалютні обмеженняАндрій Пишний
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