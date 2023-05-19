НБУ пом'якшив валютні обмеження для страхових компаній та іноземних інвесторів в ОВДП

Національний банк пом'якшив валютні обмеження у сфері страхування та врегулював порядок виплати іноземним інвесторам відсотків за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Тепер страховики можуть здійснювати страхові виплати та повернення страхових платежів на користь нерезидентів за достроково припиненими договорами страхування (перестрахування), укладеними після 24 лютого 2022 року, зокрема за наявності відповідних судових рішень.

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Також НБУ розблокує валютні операції з оплати страховиками членських внесків у міжнародні організації та міжнародні об'єднання страховиків. Моторне (транспортне) страхове бюро України також зможе сплачувати членські внески до Ради Бюро Міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка".

Ці рішення набирають чинності з 20 травня.

Для отримання відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року встановлено додаткову вимогу щодо мінімального безперервного терміну володіння інвестором цими ОВДП — не менше останніх 90 календарних днів поспіль до моменту отримання відсотків.

Це сприятиме запобіганню передчасній репатріації інвестицій іноземними інвесторами.

Це рішення набирає чинності з 22 травня.

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