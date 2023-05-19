НБУ смягчил валютные ограничения для страховых компаний и иностранных инвесторов в ОВГЗ
Национальный банк смягчил валютные ограничения в сфере страхования и урегулировал порядок выплаты иностранным инвесторам процентов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Теперь страховщики могут осуществлять страховые выплаты и возврат страховых платежей в пользу нерезидентов по досрочно прекращенным договорам страхования (перестрахования), заключенным после 24 февраля 2022 года, в том числе при наличии соответствующих судебных решений.
Также НБУ разблокирует валютные операции по оплате страховщиками членских взносов в международные организации и международные объединения страховщиков. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины также сможет платить членские взносы в Совет Бюро Международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта".
Эти решения вступают в силу с 20 мая.
Для получения процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года установлено дополнительное требование относительно минимального непрерывного срока владения инвестором этими ОВГЗ — не менее последних 90 календарных дней подряд до момента получения процентов.
Это будет способствовать предотвращению преждевременной репатриации инвестиций иностранными инвесторами.
Данное решение вступает в силу с 22 мая.
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