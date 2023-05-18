Украинские банки получили 34 млрд грн прибыли за первый квартал — НБУ

Прибыль украинских банков составила 34 млрд грн по итогам первого квартала 2023 года. Почти половину из этой суммы — 16 млрд грн — заработал государственной ПриватБанк, говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

Чистый процентный доход банков вырос на 41,4% по сравнению с первым кварталом 2022 года, комиссионный доход увеличился на 20,4%. Также существенной была прибыль банков от покупки-продажи валюты.

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Отчисления в резервы под кредиты в первом квартале составляли всего 1,8 млрд грн (минус 90,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года), или 1% кредитного портфеля банков. Еще 1,5 млрд грн резервов были сформированы под ОВГЗ.

Ликвидность банковского сектора остается высокой. Объемы обязательств платежеспособных банков за квартал выросли на 2,1% за счет активного наращивания средств бизнеса и населения. Доля рефинансирования НБУ снизилась вдвое – до 0,9%.

Рост срочных вкладов населения в гривне ускорился до 9,6% за квартал. Средневзвешенные ставки по привлечению средств у бизнеса выросли до 13,2%, у населения – до 10,6% годовых.

При этом спрос на кредиты остается подавленным. Корпоративный кредитный портфель за квартал снизился на 4,8% в национальной и на 5,5% – в иностранной валюте. Падение объема чистого розничного кредитного портфеля замедлилось до 1,9%.

Кредитный риск остается ключевым для банков, однако признание ими кредитных потерь вследствие войны замедлилось. За первый квартал удельный вес неработающих кредитов повысился на 0,7 п.п. – до 38,8%.

"Банки уверенно пережили год полномасштабной войны и довольно быстро возобновляют работу на деоккупированных территориях. Следующий этап – послевоенное восстановление, в котором банковский сектор будет активно участвовать через кредитование населения и бизнеса. Улучшение структуры ресурсной базы и признание кредитных потерь – важнейшие элементы этой подготовки", — прокомментировала первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.

27 апреля 2023 года украинские банки начали публикацию финрезультатов за квартал: их прибыль выросла в разы.

28 апреля ПриватБанк объявил, что выплатит 24,1 млрд грн дивидендов в госбюджет.

16 мая НБУ опубликовал рейтинг банков по доходности: больше всего заработали госбанки.

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