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Украинские банки получили 34 млрд грн прибыли за первый квартал — НБУ

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18.05.2023, 12:51
Украинские банки получили 34 млрд грн прибыли за первый квартал — НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Прибыль украинских банков составила 34 млрд грн по итогам первого квартала 2023 года. Почти половину из этой суммы — 16 млрд грн — заработал государственной ПриватБанк, говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

Чистый процентный доход банков вырос на 41,4% по сравнению с первым кварталом 2022 года, комиссионный доход увеличился на 20,4%. Также существенной была прибыль банков от покупки-продажи валюты. 

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Отчисления в резервы под кредиты в первом квартале составляли всего 1,8 млрд грн (минус 90,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года), или 1% кредитного портфеля банков. Еще 1,5 млрд грн резервов были сформированы под ОВГЗ. 

Ликвидность банковского сектора остается высокой. Объемы обязательств платежеспособных банков за квартал выросли на 2,1% за счет активного наращивания средств бизнеса и населения. Доля рефинансирования НБУ снизилась вдвое – до 0,9%. 

Рост срочных вкладов населения в гривне ускорился до 9,6% за квартал. Средневзвешенные ставки по привлечению средств у бизнеса выросли до 13,2%, у населения – до 10,6% годовых.  

При этом спрос на кредиты остается подавленным. Корпоративный кредитный портфель за квартал снизился на 4,8% в национальной и на 5,5% – в иностранной валюте. Падение объема чистого розничного кредитного портфеля замедлилось до 1,9%.  

Кредитный риск остается ключевым для банков, однако признание ими кредитных потерь вследствие войны замедлилось. За первый квартал удельный вес неработающих кредитов повысился на 0,7 п.п. – до 38,8%.   

"Банки уверенно пережили год полномасштабной войны и довольно быстро возобновляют работу на деоккупированных территориях. Следующий этап – послевоенное восстановление, в котором банковский сектор будет активно участвовать через кредитование населения и бизнеса. Улучшение структуры ресурсной базы и признание кредитных потерь – важнейшие элементы этой подготовки", — прокомментировала первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.  

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Роман Брыль
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