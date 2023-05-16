Рейтинг банков по доходности: больше всего заработали госбанки

За период январь-март 2023 года платежеспособные банки Украины получили 34,056 млрд грн прибыли после уплаты налогов. Эти данные опубликованы Национальным банком Украины.

На первом месте рейтинга с доходностью находится государственный ПриватБанк, заработавший 16,043 млрд грн. На втором месте расположился еще один государственный банк – Ощадбанк, получивший 2,089 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Третье и четвертое места в рейтинге занимают банки, принадлежащие иностранным банковским группам. Райффайзен Банк занимает третью позицию с прибылью в размере 2,061 млрд грн, а УкрСиббанк – четвертую позицию с прибылью в размере 1,747 млрд грн. Частный банк ПУМБ разместился на пятом месте с прибылью в размере 1,545 млрд грн.

Согласно данным Национального банка Украины, из 65 банков 60 получили прибыль на общую сумму 34,096 млрд грн.

В десятку наиболее прибыльных банков вошли:

1. ПриватБанк (16,043 млрд грн.).

2. Ощадбанк (2,089 млрд грн).

3. Райффайзен Банк (2,061 млрд грн.).

4. УкрСиббанк (1,747 млрд грн).

5. ПУМБ (1,545 млрд грн).

6. ОТП Банк (1,459 млрд грн).

7. Укргазбанк (1,434 млрд грн).

8. Ситибанк (1,399 млрд грн).

9. Сенс Банк (1,194 млрд грн).

10. Укрэксимбанк (1,135 млрд грн.).

5 банков понесли убытки в размере 39,8 млн грн. Потери были в Мотор-Банке (-25,4 млн грн), БТА Банке (-8,06 млн грн), Правэкс Банке (-4,84 млн грн), Украинском банке реконструкции и развития (-0,89 млн грн), Альпари Банке (-0,64 млн грн).