Банки возобновляют блокировку счетов украинцев за долги

Украинские банки возобновят блокировку карточных счетов клиентов по требованию государственных исполнителей. Об этом соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в Telegram.

По его словам, это связано со вступлением в силу принятого Верховной Радой в апреле закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

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"Этот закон отменяет действие постановления Кабмина, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 000 грн на время действия военного положения. Новый закон позволяет клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13 400 грн) при условии, что клиент обратится к исполнителю и тот в свою очередь отправит нам постановление на снятие ареста на сумму 13 400 грн по одному из счетов клиента", – написал Гороховский.

Он добавил, что из-за вступления в силу этого закона банки вынуждены вернуть блокировку средств на счетах клиентов, по которым такое решение приняли государственные исполнители. Теперь банки должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения.

"Это коснется примерно 436 тысяч клиентов monobank. Очень жаль, но мы ничего не можем с этим поделать. Все банки будут его выполнять", – отметил Гороховский.

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Наталія Софієнко

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