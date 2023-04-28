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ПриватБанк выплатит 24,1 млрд грн дивидендов в госбюджет

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 18:54
ПриватБанк выплатит 24,1 млрд грн дивидендов в госбюджет - Фото
Фото:depositphotos.com

Кабинет министров утвердил годовой отчет ПриватБанка, согласно которому госбанк выплатит 24,1 млрд грн дивидендов в государственный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.   

Документом утверждено распределение прибыли ПриватБанка за 2022 год в размере 30,1 млрд грн и утвержден размер вознаграждения членов наблюдательного совета банка. 

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ПриватБанк выдал 23,8 млрд грн кредитов малому и среднему бизнесу за прошлый год, что обусловило увеличение кредитного портфеля юридических лиц после вычета резервов на 58%.   

Для покрытия повышенных кредитных рисков в условиях войны, в 2022 году ПриватБанк сформировал резервы на сумму более 14,5 млрд грн. Также в течение года были сформированы резервы под ожидаемые убытки в результате боевых действий: под потери наличных денег и других активов из-за разрушения помещений и банкоматов.  

В 2022 году банк оставался операционно эффективным, ограничив все расходы, не связанные с обеспечением непрерывности деятельности, и эффективно управлял операционными расходами.   

В условиях ускорения инфляции расходы банка выросли всего на 5% (0,9 млрд грн), прежде всего за счет поддержки персонала, защиты информационных систем и реализации благотворительных программ, направленных на укрепление обороноспособности, снижение негативных последствий войны и поддержку медицинских учреждений Украины. 

По итогам 2021 года чистая прибыль ПриватБанка составила  35,05 млрд грн.   

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Роман Бриль
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