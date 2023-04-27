Прибыль выросла в разы: украинские банки начали публикацию финрезультатов за квартал

Украинские государственные и частные банки начали публикацию финансовых результатов за первый квартал, декларируя значительный рост прибыли.

В частности, государственный Ощадбанк в январе-марте 2023 года увеличил прибыль в более чем восемь раз до 2,09 млрд грн по сравнению с 243,6 млн грн прибыли за первый квартал прошлого года, сообщает finbalance.

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При этом Ощадбанк расформировал резервы на 659 млн грн. Отрицательный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 1,58 млрд грн. Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 апреля 2023 года – 14,34%.

Прибыль государственного Укргазбанка за отчетный период выросла до 1,43 млрд грн по сравнению с убытком в 1,41 млрд грн за первый квартал 2022 года.

Госбанк расформировал резервы на 723 млн грн. Положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 319 млн грн. Заявленный показатель достаточности регулятивного капитала – 12,38%.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) Рината Ахметова увеличил прибыль в восемь раз до 1,54 млрд грн (за этот же период прошлого года – 186 млн грн).

Отчисления банка в резервы составили 186 млн грн. Положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 337 млн грн. Заявленный показатель достаточности регулятивного капитала – 21,3%.

Укрсиббанк за первый квартал 2023 года декларирует прибыль 1,75 млрд грн по сравнению с 119 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Отчисления банка в резервы составили 175 млн грн. Положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 328 млн грн. Заявленный показатель достаточности регулятивного капитала – 51,72%.

За 2022 год ПриватБанк потерял 4,8 млрд грн чистой прибыли.

28 февраля 2023 года исследование Opendatabot показало, что за 2022 год 95% прибыли банковской системы в Украине заработали 10 банков.

25 апреля НБУ заявил, что отдаст в госбюджет рекордную прибыль.

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Роман Бриль

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