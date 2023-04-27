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Прибыль выросла в разы: украинские банки начали публикацию финрезультатов за квартал

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 13:04
Прибыль выросла в разы: украинские банки начали публикацию финрезультатов за квартал - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинские государственные и частные банки начали публикацию финансовых результатов за первый квартал, декларируя значительный рост прибыли.  

В частности, государственный Ощадбанк в январе-марте 2023 года увеличил прибыль в более чем восемь раз до 2,09 млрд грн по сравнению с 243,6 млн грн прибыли за первый квартал прошлого года, сообщает finbalance.   

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При этом Ощадбанк расформировал резервы на 659 млн грн. Отрицательный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 1,58 млрд грн. Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 апреля 2023 года – 14,34%.  

Прибыль государственного Укргазбанка за отчетный период выросла до 1,43 млрд грн по сравнению с убытком в 1,41 млрд грн за первый квартал 2022 года.  

Госбанк расформировал резервы на 723 млн грн. Положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 319 млн грн. Заявленный показатель достаточности регулятивного капитала  – 12,38%.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) Рината Ахметова увеличил прибыль в восемь раз до 1,54 млрд грн (за этот же период прошлого года – 186 млн грн). 

Отчисления банка в резервы составили 186 млн грн. Положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 337 млн грн. Заявленный показатель достаточности регулятивного капитала – 21,3%.  

Укрсиббанк за первый квартал 2023 года декларирует прибыль 1,75 млрд грн по сравнению с 119 млн грн за аналогичный период прошлого года.   

Отчисления банка в резервы составили 175 млн грн. Положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 328 млн грн. Заявленный показатель достаточности регулятивного капитала  – 51,72%.  

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Роман Бриль
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