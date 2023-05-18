Українські банки отримали 34 млрд грн прибутку за перший квартал — НБУ

Прибуток українських банків становив 34 млрд грн за підсумками першого кварталу 2023 року. Майже половину із цієї суми — 16 млрд грн — заробив державний ПриватБанк, йдеться в Огляді банківського сектору НБУ.

Чистий процентний дохід банків зріс на 41,4%, порівнюючи з першим кварталом 2022 року, комісійний дохід збільшився на 20,4%. Також суттєвим був прибуток банків від купівлі-продажу валюти.

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Відрахування до резервів під кредити у першому кварталі становили лише 1,8 млрд грн (мінус 90,2%, порівнюючи з першим кварталом минулого року), або 1% кредитного портфеля банків. Ще 1,5 млрд грн резервів було сформовано під ОВДП.

Ліквідність банківського сектору залишається високою. Обсяги зобов'язань платоспроможних банків за квартал зросли на 2,1% завдяки активному нарощуванню коштів бізнесу та населення. Частка рефінансування НБУ знизилася вдвічі – до 0,9%.

Зростання строкових вкладів населення у гривні прискорилося до 9,6% за квартал. Середньозважені ставки із залучення коштів у бізнесу зросли до 13,2%, у населення – до 10,6% річних.

Водночас попит на кредити залишається пригніченим. Корпоративний кредитний портфель за квартал знизився на 4,8% у національній та на 5,5% – в іноземній валюті. Падіння обсягу чистого роздрібного кредитного портфеля сповільнилося до 1,9%.

Кредитний ризик залишається ключовим для банків, проте визнання ними кредитних втрат внаслідок війни сповільнилося. За перший квартал питома вага непрацюючих кредитів підвищилася на 0,7 в.п. – до 38,8%.

"Банки впевнено пережили рік повномасштабної війни й досить швидко відновлюють роботу на деокупованих територіях. Наступний етап – повоєнне відновлення, в якому банківський сектор братиме активну участь через кредитування населення та бізнесу. Поліпшення структури ресурсної бази та визнання кредитних втрат – найважливіші елементи цієї підготовки", – прокоментувала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

27 квітня 2023 року українські банки розпочали публікацію фінрезультатів за квартал: їхній прибуток зріс у рази.

28 квітня ПриватБанк оголосив, що виплатить 24,1 млрд грн дивідендів до держбюджету.

16 травня НБУ опублікував рейтинг банків за прибутковістю: найбільше заробили держбанки.

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