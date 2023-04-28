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НБУ аннулировал лицензии страховой компании "Просто-страхование": проблемы с владельцами

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 10:55
НБУ аннулировал лицензии страховой компании
Фото: list.in.ua

Национальный банк аннулировал с 28 апреля лицензии страховой компании "Просто-страхование" (ПРО100) из-за проблем со структурой собственности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Крупнейшим акционером СК "Просто-страхование" является кипрская компания Lavidia Limited, ей принадлежат 99,99% акций компании. Конечным бенефициаром считается гражданин Армении Мартирос Аветисян.

До 2015 года акционером Просто-страхования была компания "РЕСО-Интер" из группы "РЕСО" российских братьев-бизнесменов Сергея и Николая Саркисовых, а сам Аветисян до 2020 года был миноритарием их компании "РЕСО-Гарантия".

Национальный банк указывает, что Просто-страхование было значительным игроком на рынке страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Украины с долей 1,52%. Общая доля на страховом рынке была меньше – 0,6%.

Объем страховых премий компании составлял 204,9 млн грн, стоимость активов – 568,1 млн грн, страховые резервы – 175,9 млн грн.

Андрій Водяний
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