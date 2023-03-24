Провидна и Ингосстрах. НБУ аннулировал лицензии двух знаковых страховых компаний

Национальный банк аннулировал лицензии страховой компании "Провидна", занимавшей в 2022 году 2,7% рынка Украины по страховым премиям, а также связанной с Игорем Коломойским СК "Ингосстрах". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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СК "Провидна" наказали за невыполнение требований НБУ по устранению нарушений лицензионных условий.

В феврале Нацбанк сообщил, что страховая компания вовремя не предоставила документы для оценки финансового и имущественного положения прямых и конечных собственников.

Компании дали время до 7 марта, чтобы исправить ситуацию. Она этого не сделала.

Невыполнение решения Национального банка об устранении выявленных нарушений лицензионных условий является основанием для аннулирования лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Согласно последней поданной ЧАО "СК "Провидна" отчетностью по состоянию на 31 декабря 2022 года объем страховых премий компании составил 891,23 млн грн, стоимость активов – 971,69 млн грн, страховые резервы – 462,14 млн грн. страховыми премиями составила 2,7%.

До 2014 года СК "Провидна" принадлежала Росгосстраху. Из-за вторжения России в Украину компания решила продать украинскую "дочку", сейчас 99,9% акций компании принадлежат IIC Ukraine BV из Нидерландов.

Лицензии Ингосстраха аннулировали из-за несоответствия структуры собственности требованиям законодательства.

Эта компания известна тесными связями с ПриватБанком времен Игоря Коломойского. Перед национализацией банка она была одним из лидеров рынка как по объемам страховых премий, так и по выплатам.

Тогда Ингосстрах страховал все финансовые риски заемщиков по кредитным картам ПриватБанка, других страхователей в банк не подпускали.

Формально Ингосстрах не был связан с ПриватБанком и не входил в его банковскую группу. Но одна из бывших топ-менеджерок Ингосстраха Елена Бычихина сейчас фигурирует в уголовном производстве НАБУ о выводе денег из ПриватБанка.

Согласно последней поданной ЧАО "СК "Ингосстрах" отчетностью по состоянию на 31 декабря 2022 года объем страховых премий компании составил 136,5 млн грн, стоимость активов – 1,07 млрд грн, страховые резервы – 4,7 млн грн страховыми премиями составила 0,4%.

Андрій Водяний

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