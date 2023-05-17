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НБУ начинает внеплановые проверки банков для оценки их устойчивости во время войны

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 14:53
НБУ начинает внеплановые проверки банков для оценки их устойчивости во время войны - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк начинает проведения внеплановых инспекционных проверок банков для оценки их устойчивости во время войны. Это будет первый этап оценки устойчивости, который завершиться до 1 октября2023 года, сообщает пресс-служба НБУ. 

Для запуска процедуры НБУ утвердил "Техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году". Документ определяет подходы к проверке качества активов, оценке стоимости залогового имущества, формы отчетов и рабочих документов для осуществления проверки и другие требования для оценки устойчивости банков.

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Начатая НБУ оценка устойчивости будет осуществляться в три этапа: оценка качества активов банка (кредитов юридических и физических лиц), экстраполяция результатов на все кредитные операции банка и оценка показателей деятельности банка по базовому сценарию с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала.  

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков, общий размер чистых активов которых составляет более 90% активов банковской системы. Окончательные результаты оценки будут обнародованы до 31 марта 2024 года. 

Проведение оценки текущей ситуации в банковской системе предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ) об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.   

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Роман Брыль
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