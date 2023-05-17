НБУ начинает внеплановые проверки банков для оценки их устойчивости во время войны

Национальный банк начинает проведения внеплановых инспекционных проверок банков для оценки их устойчивости во время войны. Это будет первый этап оценки устойчивости, который завершиться до 1 октября2023 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Для запуска процедуры НБУ утвердил "Техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году". Документ определяет подходы к проверке качества активов, оценке стоимости залогового имущества, формы отчетов и рабочих документов для осуществления проверки и другие требования для оценки устойчивости банков.

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Начатая НБУ оценка устойчивости будет осуществляться в три этапа: оценка качества активов банка (кредитов юридических и физических лиц), экстраполяция результатов на все кредитные операции банка и оценка показателей деятельности банка по базовому сценарию с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков, общий размер чистых активов которых составляет более 90% активов банковской системы. Окончательные результаты оценки будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

Проведение оценки текущей ситуации в банковской системе предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ) об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.

26 апреля 2023 года НБУ начал оценку устойчивости банковской системы в условиях войны. Это требование МВФ.

5 мая НБУ назвал два сценария для экономики Украины: со скорым окончанием войны и без.

8 мая в Нацбанке назначили директора нового департамента, созданного по требованию МВФ.

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