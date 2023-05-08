UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Нацбанке назначили директора нового департамента, созданного по требованию МВФ

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 18:48
В Нацбанке назначили директора нового департамента, созданного по требованию МВФ - Фото
Андрей Котюжинский (фото: пресс-служба НБУ)

Национальный банк по результатам конкурсного отбора назначил Андрея Котюжинского директором новообразованного Департамента интегрированного надзора за банками. Департамент создан в конце апреля в соответствии с обязательством подписанного меморандума между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) от 24 марта 2023 года, сообщает пресс-служба НБУ. 

Котюжинский имеет 16-летний опыт работы в финансовой сфере. С августа 2022 года занимал должность первого заместителя председателя правления Банк Кредит Днепр. До этого работал в ОТП Банке и Банке Форум

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Его подразделение будет выполнять не только все функции реорганизованного Департамента банковского надзора, но и функции надзора за участниками рынка платежных услуг, объясняют в НБУ.  

Департамент интегрированного надзора за банками входит в вертикаль подчинения "Пруденционный надзор", куратором которой является заместитель председателя Национального банка Дмитрий Олейник. 

"Усовершенствование нашей надзорной функции, повышение ее эффективности должно способствовать дальнейшему развитию в Украине прозрачного, ответственного и устойчивого финансового сектора", – прокомментировал Олейник. 

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 
Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанкМВФмеморандум с МВФАндрей Котюжинскийбанковский надзордепартамент НБУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 