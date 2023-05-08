В Нацбанке назначили директора нового департамента, созданного по требованию МВФ

Национальный банк по результатам конкурсного отбора назначил Андрея Котюжинского директором новообразованного Департамента интегрированного надзора за банками. Департамент создан в конце апреля в соответствии с обязательством подписанного меморандума между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) от 24 марта 2023 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Котюжинский имеет 16-летний опыт работы в финансовой сфере. С августа 2022 года занимал должность первого заместителя председателя правления Банк Кредит Днепр. До этого работал в ОТП Банке и Банке Форум.

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Его подразделение будет выполнять не только все функции реорганизованного Департамента банковского надзора, но и функции надзора за участниками рынка платежных услуг, объясняют в НБУ.

Департамент интегрированного надзора за банками входит в вертикаль подчинения "Пруденционный надзор", куратором которой является заместитель председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

"Усовершенствование нашей надзорной функции, повышение ее эффективности должно способствовать дальнейшему развитию в Украине прозрачного, ответственного и устойчивого финансового сектора", – прокомментировал Олейник.

21 апреля 2023 года Нацбанк создал отдел мониторинга связанных с банками лиц. Это одно из требований МВФ.

26 апреля НБУ начал оценку устойчивости банковской системы в условиях войны. Это требование МВФ.

5 мая против Нацбанка в Украине развернули кампанию по дискредитации. За "вбросами" стоит Россия.

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Роман Бриль

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