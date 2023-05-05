Против Нацбанка в Украине развернули кампанию по дискредитации. За "вбросами" стоит Россия
В Национальном банке заявили об обнаружении информационной кампании по дискредитации его деятельности. Сведения о начале кампании Нацбанку предоставил Центр противодействия дезинформации, сообщают в пресс-службе НБУ.
Источниками информационных "вбросов" являются отдельные украинские спикеры с сомнительной репутацией и телеграм-каналы с российской орбиты влияния, уточняют в Нацбанке.
"Вбросы" активно распространяются по сетям телеграм-каналов, действующих в интересах врага, в дальнейшем поддерживаются СМИ России и зарубежными англоязычными медиа, которые и ранее практиковали размещение некачественной информации с признаками заказных материалов.
Для "вбросов" характерны: отсутствие надлежащих фактов, подмена причинно-следственных связей в неподтвержденных домыслах и субъективные суждения, эмоциональность месседжей, негативные обобщения и тенденциозные оценки.
Кампания по дискредитации началась на фоне активизации НБУ мер по ограничению деятельности связанных с РФ субъектов в Украине, усилению санкционного давления на агрессора, побуждению международных банковских групп к выходу из России и углублению сотрудничества с международными финансовыми институтами.
Для кампании характерно распространение недостоверной информации о бесконтрольной эмиссии денег, неэффективности антиинфляционных мер, угрозе нового "банкопада" и стремительной девальвации гривни.
На самом деле с 1 января 2023 года НБУ и Минфин обеспечивают безэмиссионное финансирование госбюджета, темпы замедления инфляции более быстрые, чем прогнозировал НБУ, банковская система работает стабильно с начала полномасштабного вторжения, курс оказался устойчивым даже в период активных атак на энергетику Украины, объясняют в НБУ.
Также дискредитируются меры НБУ по привлечению международной финансовой помощи — в частности, распространяется негативная оценка относительно новой программы сотрудничества с МВФ как невыгодной для Украины.
В Нацбанке утверждают, что программа является беспрецедентным решением МВФ, где кредит от Фонда в размере $15,6 млрд является лишь частью пакета всеобщей международной помощи объемом $115 млрд.
Также "вбросы" ставят целью формирование недоверия к команде Национального банка — обнародование и распространение фейков о руководстве и руководителях департаментов НБУ, а также недостоверной информации в форме "анонимных инсайдов" о якобы непрозрачной и неэффективной системе принятия решений в организации.
В действительности система принятия решений в НБУ построена на основе коллегиальности и прозрачности процедур. Качество работы команды Нацбанка отмечено международной премией Central Banking Awards, согласно которой НБУ впервые получил отличие "Центральный банк года".
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