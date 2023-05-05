Против Нацбанка в Украине развернули кампанию по дискредитации. За "вбросами" стоит Россия

В Национальном банке заявили об обнаружении информационной кампании по дискредитации его деятельности. Сведения о начале кампании Нацбанку предоставил Центр противодействия дезинформации, сообщают в пресс-службе НБУ.

Источниками информационных "вбросов" являются отдельные украинские спикеры с сомнительной репутацией и телеграм-каналы с российской орбиты влияния, уточняют в Нацбанке.

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"Вбросы" активно распространяются по сетям телеграм-каналов, действующих в интересах врага, в дальнейшем поддерживаются СМИ России и зарубежными англоязычными медиа, которые и ранее практиковали размещение некачественной информации с признаками заказных материалов.

Для "вбросов" характерны: отсутствие надлежащих фактов, подмена причинно-следственных связей в неподтвержденных домыслах и субъективные суждения, эмоциональность месседжей, негативные обобщения и тенденциозные оценки.

Кампания по дискредитации началась на фоне активизации НБУ мер по ограничению деятельности связанных с РФ субъектов в Украине, усилению санкционного давления на агрессора, побуждению международных банковских групп к выходу из России и углублению сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Для кампании характерно распространение недостоверной информации о бесконтрольной эмиссии денег, неэффективности антиинфляционных мер, угрозе нового "банкопада" и стремительной девальвации гривни.

На самом деле с 1 января 2023 года НБУ и Минфин обеспечивают безэмиссионное финансирование госбюджета, темпы замедления инфляции более быстрые, чем прогнозировал НБУ, банковская система работает стабильно с начала полномасштабного вторжения, курс оказался устойчивым даже в период активных атак на энергетику Украины, объясняют в НБУ.

Также дискредитируются меры НБУ по привлечению международной финансовой помощи — в частности, распространяется негативная оценка относительно новой программы сотрудничества с МВФ как невыгодной для Украины.

В Нацбанке утверждают, что программа является беспрецедентным решением МВФ, где кредит от Фонда в размере $15,6 млрд является лишь частью пакета всеобщей международной помощи объемом $115 млрд.

Также "вбросы" ставят целью формирование недоверия к команде Национального банка — обнародование и распространение фейков о руководстве и руководителях департаментов НБУ, а также недостоверной информации в форме "анонимных инсайдов" о якобы непрозрачной и неэффективной системе принятия решений в организации.

В действительности система принятия решений в НБУ построена на основе коллегиальности и прозрачности процедур. Качество работы команды Нацбанка отмечено международной премией Central Banking Awards, согласно которой НБУ впервые получил отличие "Центральный банк года".

17 апреля 2023 года WP сообщил, что россияне планируют запустить дезинформацию по шести направлениям.

25 апреля Радио Свобода показала, как Россия распространяла дезинформацию о новом наступлении на Киев.

5 мая верифицированные профили в Twitter уличили в фейках о ядерном ударе после атаки на Кремль.

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Роман Бриль

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