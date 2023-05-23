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"Мы не привязаны к календарю". Глава НБУ о перспективах отмены валютных ограничений

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 16:34
Андрій Пишний (Фото - НБУ)

Глава Национального банка Андрей Пышный рассказал о перспективах отмены валютных ограничений. Сейчас регулятор сосредоточен на создании предпосылок, чтобы постепенно возвращаться к рыночным принципам курсообразования, сказал Пышный в эфире телеканала "Рада".

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"Мы не привязаны к календарю событий, мы привязаны к созданию необходимых предпосылок", – подчеркнул глава НБУ.

Возвращению к рыночному курсу в настоящее время способствует снижение инфляции и рост привлекательности гривневых сбережений.

"Инфляция в апреле замедлилась ниже 18%. Банки предлагают практически такую же ставку по депозитам. Это позволяет чувствовать уверенность, что ваши сбережения не обесцениваются, и вам не нужно в момент, когда НБУ снимет административные ограничения, вытягивать свою гривню и бежать на наличный валютный рынок для того, чтобы ее конвертировать. Зачем? Она ведь работает", – объяснил Пышный.

Нацбанк отказался от гибкого валютного курса для контроля инфляции. Фиксация официального обменного курса и введение жестких админограничений с начала полномасштабного вторжения позволили избежать утечки капитала, взять инфляцию под контроль и обеспечить ресурсами потребности Украины, связанные с обороной.

Это также позволило сохранить золотовалютные резервы на приемлемом уровне и позже, благодаря международной финансовой помощи, наполнять их. По состоянию на начало мая международные резервы Украины находятся на историческом максимуме за 11 последних лет – около $36 млрд.

Он также отметил стабильную ситуацию на валютном рынке.

"В августе 2022 года разница между официальным обменным курсом и наличным была почти 25%. Какая сейчас? 2%. Мы убрали с рынка схемы, которые генерировали "темный спрос". В частности, мы привели в соответствие условия функционирования игорного бизнеса, который формировал абсолютно непродуктивный спрос на валюту", – отметил глава НБУ.

Пышный добавил, что НБУ будет в первую очередь пересматривать те ограничения, смягчение которых позволит обеспечить приток капитала в страну. Максимальный режим содействия будут иметь новые кредиты и инвестиции.

Вера Касиян
Андрей Пышныйнацбанквалютные ограничения
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