"Мы не привязаны к календарю". Глава НБУ о перспективах отмены валютных ограничений
Глава Национального банка Андрей Пышный рассказал о перспективах отмены валютных ограничений. Сейчас регулятор сосредоточен на создании предпосылок, чтобы постепенно возвращаться к рыночным принципам курсообразования, сказал Пышный в эфире телеканала "Рада".
"Мы не привязаны к календарю событий, мы привязаны к созданию необходимых предпосылок", – подчеркнул глава НБУ.
Возвращению к рыночному курсу в настоящее время способствует снижение инфляции и рост привлекательности гривневых сбережений.
"Инфляция в апреле замедлилась ниже 18%. Банки предлагают практически такую же ставку по депозитам. Это позволяет чувствовать уверенность, что ваши сбережения не обесцениваются, и вам не нужно в момент, когда НБУ снимет административные ограничения, вытягивать свою гривню и бежать на наличный валютный рынок для того, чтобы ее конвертировать. Зачем? Она ведь работает", – объяснил Пышный.
Это также позволило сохранить золотовалютные резервы на приемлемом уровне и позже, благодаря международной финансовой помощи, наполнять их. По состоянию на начало мая международные резервы Украины находятся на историческом максимуме за 11 последних лет – около $36 млрд.
Он также отметил стабильную ситуацию на валютном рынке.
"В августе 2022 года разница между официальным обменным курсом и наличным была почти 25%. Какая сейчас? 2%. Мы убрали с рынка схемы, которые генерировали "темный спрос". В частности, мы привели в соответствие условия функционирования игорного бизнеса, который формировал абсолютно непродуктивный спрос на валюту", – отметил глава НБУ.
Пышный добавил, что НБУ будет в первую очередь пересматривать те ограничения, смягчение которых позволит обеспечить приток капитала в страну. Максимальный режим содействия будут иметь новые кредиты и инвестиции.
- Валютные ограничения в Украине были введены 24 февраля после того, как Россия напала на Украину. Тогда НБУ ограничил снятие наличных суммой 100 000 грн и заморозил курс гривни.
- Ряд валютных ограничений, введенных в Украине из-за войны, Нацбанк пересмотрел уже в марте 2022 года.
- О планах ослабить ограничения на валютном рынке Пышный заявлял в середине марта 2023 года.
- В мае НБУ смягчил валютные ограничения для страховых компаний и иностранных инвесторов в ОВГЗ.
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