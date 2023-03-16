НБУ планирует постепенно отменять ограничения на валютном рынке, введенные в начале войны

НБУ планирует ослабить ограничения на валютном рынке, которые были введены в начале 2022 года в связи с войной, заявил глава банка Андрей Пышный на брифинге, транслировавшемся на YouTube.

"Мы имеем устойчивое намерение и четкое видение того, как перейти к смягчению административных ограничений и валютной либерализации", – сказал он.

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Пышный отметил, что украинская экономика в прошлом году получила беспрецедентные объемы ликвидности.

"Они повлекли за собой соответствующий профицит. Этот профицит сейчас создает для курсовой стабильности достаточно весомый риск, тем более, если мы намерены перейти к валютной либерализации", – сказал Пышный.

По его словам, избыток средств, сформированный в украинской экономике в прошлом году, должен быть структурирован путем привлечения банками средств на срочные депозиты с привлекательными ставками, чтобы позволить НБУ сделать следующий шаг.

Украинские банки постепенно поднимают ставки для гривневых депозитов, но они остаются намного ниже уровня инфляции. Однако НБУ недоволен такими процентами.

Наталія Софієнко

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