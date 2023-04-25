Депозитные ставки выросли и для гривни и доллара. Данные НБУ

В марте процентные ставки выросли и для гривневых сбережений и для валютных (данные НБУ). Ставка для гривни выросла на 0,6 п.п. и составляет 13% годовых. Доходность валютных вкладов выросла на 0,1 п.п. и составляет 0,7% годовых.

По итогам прошлого месяца сбережения украинцев выросли на 0,5% до 938,4 млрд. грн. Гривневый депозитный портфель в целом увеличился на 3,9 млрд. грн. (0,7%) и составляет 590 млрд. грн.

Валютный портфель вырос на $8 млн (0,08%) и составил $9,5 млрд. В гривневом эквиваленте прирост составил 289 млн. грн.

Анна Ішутіна

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