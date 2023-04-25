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Часть бюджета Украины начнут распределять путем голосования в Дие

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 11:46
Часть бюджета Украины начнут распределять путем голосования в Дие - Фото
Фото: depositphotos.com

Профильный комитет Верховной Рады на заседании в понедельник, 24 апреля, поддержал законопроект № 9165 об изменениях в государственном фонде регионального развития. Они предполагают, что граждане смогут сами выбирать, на что тратить эти деньги.

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В государственном бюджете на 2023 год предусмотрено 2 млрд грн на государственные инвестиционные проекты для регионального развития.

Деньги между регионами хотят поделить так: Киев и области, пострадавшие от войны меньше, получат по 41,7 млн грн, остальные – по 132,6 млн грн.

Повышенное финансирование предусмотрено для Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской и Житомирской областей.

Большие города с населением более 225 000 человек должны будут софинансировать проект в пропорции 50 на 50.

В каждой области предлагается на средства государства частично профинансировать проекты, которые получат наибольшую поддержку граждан во время голосования в мобильном приложении "Дия".

Предварительный отбор проектов проведет специальная комиссия. В этом году они будут касаться критической инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, больниц, ЦНАПов, укрытий и т.д.

Голосование в Верховной Раде состоится в начале мая, а в Дие проекты должны появиться в середине июня.

Андрій Водяний
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