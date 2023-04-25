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Евросоюз выделил третий транш в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

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25.04.2023, 12:00
Евросоюз выделил третий транш в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Julien Warnand/ЕРА)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении очередного транша макрофинансовой помощи Украине в 1,5 млрд евро.  

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи. Мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы", — написала фон дер Ляйен в Twitter.  

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Евросоюз и Украина согласовали пакет макрофинансовой помощи на 2023 год в размере 18 млрд евро в декабре прошлого года.  

Украина уже получила два транша макрофина от ЕС: первый в 3 млрд евро - в январе, второй в 1,5 млрд евро – в марте.  

Макрофинансовая помощь ЕС используется для финансирования дефицита государственного бюджета Украины. 

Роман Бриль
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