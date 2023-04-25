Евросоюз выделил третий транш в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении очередного транша макрофинансовой помощи Украине в 1,5 млрд евро.

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи. Мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы", — написала фон дер Ляйен в Twitter.

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Евросоюз и Украина согласовали пакет макрофинансовой помощи на 2023 год в размере 18 млрд евро в декабре прошлого года.

Украина уже получила два транша макрофина от ЕС: первый в 3 млрд евро - в январе, второй в 1,5 млрд евро – в марте.

Макрофинансовая помощь ЕС используется для финансирования дефицита государственного бюджета Украины.

3 апреля 2023 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,7 млрд.

6 апреля резервы Нацбанка еще до транша МВФ выросли до $31,9 млрд. Это 11-летний максимум.

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Роман Бриль

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