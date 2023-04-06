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Резервы Нацбанка еще до транша МВФ выросли до $31,9 млрд. Это 11-летний максимум

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 11:59
Резервы Нацбанка еще до транша МВФ выросли до $31,9 млрд. Это 11-летний максимум - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк сообщил, что его международные резервы в марте 2023 года выросли на 10% – до $31,88 млрд. Это рекордный показатель более чем за 11 лет, говорится на сайте НБУ.

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Последний раз международные резервы Украины были больше в ноябре 2011 года.

Такое значительное увеличение объясняется, прежде всего, крупными суммами международной помощи, которые получила Украина: $1,8 млрд от Канады, $1,6 млрд от Евросоюза, $1,25 млрд от США.

Данные НБУ не учитывают первый транш МВФ в размере $2,7 млрд, поступивший в начале апреля.

Во-вторых, объем интервенций Нацбанка по продаже иностранной валюты сокращается третий месяц. В марте чистая продажа валюты сократилась на 32% по сравнению с февралем – до $1,67 млрд.

У такой динамики несколько причин: сезонный фактор, ограничение непродуктивного оттока капитала (в том числе благодаря закрытию схем в игорном бизнесе) и стабилизация курсовых ожиданий.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила их стоимость почти на $700 млн.

Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта.

Андрій Водяний
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