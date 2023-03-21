Второй транш в 2023 году. Евросоюз перечислил Украине 1,5 млрд евро

Европейский Союз во вторник, 21 марта, объявил о выплате Украине второго в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом говорится в Twitter президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен .

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"Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро Украине. Наша поддержка помогает Украине функционировать, защищаясь. Она также твердо ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины", – заявила она.

Первый транш макрофина от ЕС Украина получила в январе, составив 3 млрд евро.

"С начала 2023 года общий объем прямой бюджетной помощи от ЕС достигает 4,5 млрд евро. Благодарен коллегам из Европейского Союза за последовательную и системную поддержку Украины. Макрофинансовая помощь — это весомый вклад в обеспечение финансовой стабильности и ускорение победы в войне", — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Следующие транши в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи, Украина будет получать в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

С начала полномасштабной войны это уже восьмой транш макрофинансовой помощи:

→ март – 600 млн евро

→ май – 600 млн евро

→ август – 1 млрд евро

→ октябрь – 2 млрд евро

→ ноябрь – 2,5 млрд евро

→ декабрь – 500 млн евро

→ январь – 3 млрд евро

→ март – 1,5 млрд евро

Общая сумма финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза составила 11,7 млрд евро.

6 декабря страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее выделение Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.

В феврале страны Большой семерки (G7) увеличили свои обязательства по финансовой поддержке Украины на 2023 год. Если в декабре они составляли $32 млрд то сейчас уже $39 млрд.

Андрій Водяний

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