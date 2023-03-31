Украина получила кредит от Канады на $1,8 млрд для финансирования бюджета

Украина в пятницу, 31 марта, получила от Канады кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд). Деньги предназначены для финансирования расходов государственного бюджета, сообщило Министерство финансов.

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Кредит предоставляется на 10 лет, процентная ставка – 1,5% годовых.

"Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины – сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов госбюджета. Эти средства позволят поддержать граждан Украины в условиях войны и приблизить нашу победу над российским агрессором", – прокомментировал получение денег министр финансов Сергей Марченко.

Деньги поступили в рамках кредитного договора, подписанного с Канадой в июне 2022 года.

Раньше в государственный бюджет Украины уже поступило 1,95 млрд канадских долларов, а общая сумма кредита составит 4,35 млрд канадских долларов.

29 марта в государственный бюджет Украины от США поступил грант в размере $1,25 млрд.

21 марта Евросоюз перечислил Украине 1,5 млрд евро.

Андрій Водяний

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