Украина получила $1,25 млрд от США, Япония даст еще $400 млн
Министерство финансов и Министерство инфраструктуры сообщили о новой помощи США и Японии.
США предоставили эти деньги через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине (PEACE).
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от США в форме грантов уже $15,5 млрд.
Деньги от Японии выделяются в рамках Программы экстренного обновления, направленной на критическую инфраструктуру. За них планируется закупить оборудование и услуги, необходимые для восстановления.
Решения еще должны финализировать заключением грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества (JICA).
Также правительство Японии выделит $70 млн грантовой поддержки обновления Украины через механизм Программы развития ООН.
- 21 марта Евросоюз перечислил Украине 1,5 млрд евро.
- В феврале страны Большой семерки (G7) увеличили свои обязательства по финансовой поддержке Украины на 2023 год. Если в декабре они составляли $32 млрд, то сейчас уже $39 млрд.
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