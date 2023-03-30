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Украина получила $1,25 млрд от США, Япония даст еще $400 млн

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 10:04
Украина получила $1,25 млрд от США, Япония даст еще $400 млн - Фото
Фото: EPA

Министерство финансов и Министерство инфраструктуры сообщили о новой помощи США и Японии.

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29 марта в государственный бюджет Украины от США поступил грант в размере $1,25 млрд, которые в основном пойдут на социальные выплаты, говорится на сайте Минфина.

США предоставили эти деньги через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине (PEACE).

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от США в форме грантов уже $15,5 млрд.

Деньги от Японии выделяются в рамках Программы экстренного обновления, направленной на критическую инфраструктуру. За них планируется закупить оборудование и услуги, необходимые для восстановления.

Решения еще должны финализировать заключением грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

Также правительство Японии выделит $70 млн грантовой поддержки обновления Украины через механизм Программы развития ООН.

Андрій Водяний
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США япония финансовая помощь восстановление украины
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