Украина и ЕС подписали меморандум о макрофине на €18 млрд. Первый транш – на этой неделе
16.01.2023, 13:07
Фото: depositphotos.com
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.
"На этой неделе ожидаем получить первый транш в размере €3 млрд", – написал премьер в соцсетях.
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Макрофинансовая помощь Евросоюза поможет в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность и финансировать все критически важные расходы в условиях войны, добавил премьер.
- 9 ноября 2022 года Еврокомиссия представила план макрофинансовой помощи Украине на €18 млрд.
- 6 декабря страны ЕС утвердили пакетное соглашение с €18 млрд для Украины.
- 14 января в Еврокомиссии подтвердили, что Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС уже в январе.
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