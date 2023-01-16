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Украина и ЕС подписали меморандум о макрофине на €18 млрд. Первый транш – на этой неделе

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 13:07
Украина и ЕС подписали меморандум о макрофине на €18 млрд. Первый транш – на этой неделе - Фото
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.  

"На этой неделе ожидаем получить первый транш в размере €3 млрд", – написал премьер в соцсетях. 

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Макрофинансовая помощь Евросоюза поможет в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность и финансировать все критически важные расходы в условиях войны, добавил премьер. 

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Роман Бриль
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