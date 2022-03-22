Нацбанк пересмотрел валютные ограничения

Национальный банк решил пересмотреть ряд валютных ограничений, которые были введены в Украине из-за войны. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Во-первых, НБУ увеличил ежедневный лимит на снятие наличных денег в Украине со счетов в иностранной валюте с 30 000 грн до 100 000 грн (в эквиваленте).

Этот лимит будет распространяться также на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках. Кроме того, установлен лимит на снятие валюты с гривневых счетов в объеме до 100 000 грн в месяц.

Эти уточнения призваны предотвратить выведение капитала за границу.

Во-вторых, добавлена возможность без ограничений перечислять средства для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей.

В-третьих, общим лимитом в 100 000 грн (в эквиваленте) в месяц ограничены операции по переводу средств на счета физических лиц за границей с использованием реквизитов платежных карт плательщика и получателя (т.е. P2P-переводы); а также операций с использованием платежных карт для пополнения электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплаты дорожных чеков, покупки виртуальных активов и т.д.

Это также должно ограничить вывод валюты из страны путем покупки криптовалюты за гривну.

Соответствующие изменения утверждены постановлением № 58, которое вступило в силу 21 марта.

Валютные ограничения в Украине были введены 24 февраля после того, как Россия напала на Украину. Тогда НБУ ограничил снятие наличных суммой 100 000 грн и заморозил курс гривны.

Андрей Водяный

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