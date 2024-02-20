НБУ змінив валютні правила для бізнесу. Вони стосуються свопів і експортного виторгу

Банки будуть завершувати валютний нагляд для експортерів тільки, якщо гроші від нерезидента надійшли в іноземній валюті

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Національний банк із середи, 21 лютого, змінює окремі правила роботи з валютою для бізнесу, які покликані "запобігти непродуктивному відпливу капіталу". Про це повідомив регулятор на своєму сайті.

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НБУ вирішив посилити контроль за валютообмінними операціями на умовах "своп" та завершенням валютного нагляду після зарахування експортного виторгу.

Своп

Зараз для розрахунків у іноземній валюті бізнес має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України. Також підприємствам доступні валютні операції на умовах "своп" (тобто на умовах зворотного продажу на певну дату в майбутньому), якщо перша частина операції передбачає купівлю банком у клієнта іноземної валюти.

Щоб ці операції не використовувалися для обходу чинних валютних обмежень, НБУ уточнює умови купівлі валюти підприємствами.

Тепер під час купівлі валюти бізнесом банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені "свопи", за якими здійснено першу частину операції (з продажу клієнтом іноземної валюти банку).

З цією метою на дату купівлі іноземної валюти компанії потрібно буде надавати банку інформацію про продану валюту на умовах "своп" (валюта, строк операції) за незавершеними угодами з банками. Вона надаватиметься додатково, разом з інформацією про наявні кошти в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках.

Валютний виторг

Зараз банки можуть завершити валютний нагляд за дотриманням компанією граничних строків розрахунків за експортними операціями після зарахування грошей на поточний рахунок.

Тепер валютний нагляд можна буде завершити тільки, якщо гроші від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Натомість перекази в гривнях не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком.