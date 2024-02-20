НБУ изменил валютные правила для бизнеса. Они касаются свопов и экспортной выручки

Банки будут завершать валютный надзор для экспортеров, только если деньги от нерезидента поступили в иностранной валюте

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Национальный банк со среды, 21 февраля, меняет отдельные правила работы с валютой для бизнеса, которые призваны "предотвратить непроизводительный отток капитала". Об этом сообщил регулятор на своем сайте.

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НБУ решил ужесточить контроль за валютообменными операциями на условиях "своп" и завершением валютного надзора после зачисления экспортной выручки.

Своп

Сейчас для расчетов в иностранной валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины. Также предприятиям доступны валютные операции на условиях "своп" (т.е. на условиях обратной продажи на определенную дату в будущем), если первая часть сделки предусматривает покупку банком у клиента иностранной валюты.

Чтобы эти операции не использовались для обхода действующих валютных ограничений, НБУ уточняет условия покупки валюты предприятиями.

Теперь при покупке валюты бизнесом банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных "свопах", по которым совершена первая часть операции (по продаже клиентом иностранной валюты банка).

С этой целью на дату покупки иностранной валюты компании нужно будет предоставлять банку информацию о проданной валюте на условиях "своп" (валюта, срок сделки) по незавершенным сделкам с банками. Она будет предоставляться дополнительно вместе с информацией об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.

Валютная выручка

Теперь банки могут завершить валютный надзор за соблюдением компанией предельных сроков расчетов по экспортным операциям после зачисления денег на текущий счет.

Теперь валютный надзор можно будет завершить, только если деньги от нерезидента поступили в иностранной валюте. Переводы в гривне не будут основанием для завершения валютного надзора банком.