"Це проблема". НБУ поскаржився, що експортери неохоче заводять валюту в Україну

Фото: НБУ

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що обсяг неповерненого експортного виторгу за час війни зріс майже удвічі. Це одна з проблем, яка сповільнює подальшу валютну лібералізацію, цитує голову НБУ агентство Інтерфакс-Україна.

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"Неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі. Це проблема, і про це треба говорити. Так само ми бігаємо за схемами, пов'язаними з фіктивним імпортом, що знекровлює наші золотовалютні резерви", – сказав він на заході Global Outlook у Києві.

Другий чинник, який не дозволяє швидше пом'якшувати валютну політику, – це перебої з отриманням міжнародної фінансової допомоги.

Але Пишний упевнений, що навіть у таких умовах Україна вистоїть. "Вибору немає, майже два роки вистояли в ситуації, коли було складніше", – сказав Пишний.

Він додав, що Україні вже вдалося два місяці 2024 року вистояти практично без зовнішньої допомоги, хоча ще у 2022 році такий сценарій здавався нереалістичним.

Поки що НБУ не відмовляється від свого базового прогнозу, де закладено отримання зовнішньої допомоги в запланованому розмірі – $37 млрд.

Другий етап валютних пом'якшень із боку НБУ передбачатиме подальшу лібералізацію торгового фінансування, можливості управління валютними ризиками банків, а також дозвіл на репатріацію відсотків за "старими" борговими зобов’язаннями.