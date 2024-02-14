"Это проблема". НБУ пожаловался, что экспортеры неохотно заводят валюту в Украину

Фото: НБУ

Глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что объем невозвращенной экспортной выручки за время войны вырос почти в два раза. Это одна из проблем, которая замедляет дальнейшую валютную либерализацию, цитирует главу НБУ агентство Интерфакс-Украина.

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"Невозвращенная экспортная выручка за время войны выросла почти вдвое. Это проблема, и об этом надо говорить. Так же мы бегаем по схемам, связанным с фиктивным импортом, обескровливающим наши золотовалютные резервы", — сказал он на мероприятии Global Outlook в Киеве.

Второй фактор, не позволяющий быстрее смягчать валютную политику, – это перебои с получением международной финансовой помощи.

Но Пышный уверен, что даже в таких условиях Украина устоит. "Выбора нет, почти два года выстояли в ситуации, когда было сложнее", – сказал Пышный.

Он добавил, что Украине уже удалось два месяца 2024 года выстоять практически без внешней помощи, хотя еще в 2022 году такой сценарий казался нереалистичным.

Пока что НБУ не отказывается от своего базового прогноза, где заложено получение внешней помощи в запланированном размере – $37 млрд.

Второй этап валютных смягчений со стороны НБУ будет предусматривать дальнейшую либерализацию торгового финансирования, возможности управления валютными рисками банков, а также разрешение на репатриацию процентов по "старым" долговым обязательствам.